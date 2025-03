Ligue 1 : Lacazette (OL) égale Papin dans une rencontre frustrante

Buteur sur penalty, Alexandre Lacazette a inscrit son 156e but en Ligue 1 et a égalé Jean-Pierre Papin. Désormais 19e meilleur buteur de l’histoire du championnat, l’attaquant de l’OL aurait pu vivre un dimanche encore un peu plus ensoleillé avec un peu plus de réussite.

Il est celui qui a mis l’OL sur les bons rails. Trois jours après avoir passé l’ensemble de la rencontre contre le FCSB sur le banc, Alexandre Lacazette a retrouvé une place de titulaire contre Le Havre. De nouveau dans le onze lyonnais, le capitaine n’a mis que vingt-deux minutes pour faire parler la poudre suite à une faute sur Nicolas Tagliafico dans la surface de réparation. Face à son ancien partenaire Mathieu Gorgelin, Lacazette n’a pas eu le pied qui tremble pour prendre à contrepied le portier normand. En ouvrant le score, le numéro 10 lyonnais a du même coup inscrit le 156e but de sa carrière en Ligue 1. Un chiffre symbolique qui lui permet d’égaler Jean-Pierre Papin et de s’asseoir à la 19e place des meilleurs buteurs de l’histoire du championnat.

Des occasions de ramener l'OL dans le match

Cette place, Alexandre Lacazette aurait d’ailleurs pu l’occuper tout seul, dimanche, avec un peu plus de réussite. Dans cette victoire 4-2 contre Le Havre, Georges Mikautadze a pris toute la lumière avec son entrée fracassante (un but, deux passes). Seulement, l’OL aurait pu revenir dans le match grâce à son attaquant vedette. Après une frappe trop forcée malgré le but ouvert (64e), Alexandre Lacazette a vu Gorgelin faire un arrêt réflexe sur une frappe déviée par un défenseur (74e). Une minute plus tard, il a bien cru réussir son crochet pour éliminer le gardien du HAC et s’ouvrir le chemin du but, mais le dernier rempart normand a encore gagné son duel. Dans cet après-midi qui le fait encore un peu plus rentrer dans l’histoire du championnat, Lacazette a certainement dû en ressortir avec un peu de frustration.