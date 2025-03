De nouveau sur le banc pour OL - Le Havre, Jorge Maciel a souligné la réaction d’orgueil de ses joueurs. Même si la suffisance de la première mi-temps a failli coûter cher.

L’OL et ses supporters ne s’attendaient certainement pas à vivre un tel après-midi. Après la qualification en Ligue Europa, la venue du Havre à Décines dimanche devait presque être une formalité, encore plus avec les résultats des concurrents directs à la Ligue des champions. Mais, si le football était une science parfaite, cela se saurait. Alors les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont eu toutes les peines du monde à se sortir du piège normand. Sans les entrées en jeu décisives de Georges Mikautadze et Malick Fofana, il ne serait pas question de podium mais bien de septième place pour les Lyonnais. "La réaction que nous avons eue après la pause a été importante. On a su régler des petits détails. C'était un match qu'il fallait vraiment passer. On a fait finalement le nécessaire", a souligné Jorge Maciel.

"On vient de jouer deux compétitions à fond, ça a peut-être pesé"

De nouveau sur le banc de l’OL pour remplacer Paulo Fonseca en tribune, l’entraîneur adjoint a une nouvelle fois souligné la capacité d’orgueil de ses joueurs. Menés 2-1 à un quart d’heure de la fin, les Lyonnais ont réussi à appuyer sur la pédale d’accélérateur pour ne pas finir cette semaine en eau de boudin. Si le final a été heureux, Maciel a regretté "la trop grande suffisance de la première mi-temps. On pensait être tranquille après avoir mené 1-0 en première période."

Résultat, l’OL a arrêté de jouer à l’image de la double erreur de Tolisso et Matic sur le deuxième but havrais. Un relâchement qui s’explique par l’enchaînement des matchs. Jorge Maciel, tout comme Matthieu Louis-Jean, ont brandi cette possible fatigue. "On vient de jouer deux compétitions à fond, la Ligue Europa et la Ligue 1, et ce n'était pas évident, ça a pesé, on l'a vu en première période sur nos choix, notre pressing." Pas forcément une excuse, d’autant plus que le calendrier va s’accélérer au retour de la trêve internationale.