Matthieu Louis-Jean pouvait avoir le sourire ce dimanche après-midi. Après la victoire de l'OL contre Le Havre (4-2), le directeur technique voit des perspectives positives pour le club lyonnais.

La victoire a été compliquée, mais l’OL a pris les trois points espérés contre Le Havre (4-2)…

Matthieu Louis-Jean : Oui, bien sûr, après la qualification de jeudi, il était important de faire un résultat ce dimanche après-midi. Ce n'est jamais simple, Le Havre est venu jouer sa vie ce dimanche, le maintien ce n'est pas simple et c'est une équipe athlétique, difficile quand même de manœuvrer. Ils viennent de faire un résultat à Lille et à Lens, donc c'était important pour nous de prendre ce match sérieusement. La première mi-temps était difficile, mais on a su faire le nécessaire pour gagner le match en seconde mi-temps. Ça, c'est une très bonne chose.

Cette victoire amène à une belle fin de championnat, est-ce qu’on peut dire que c’est une belle semaine qui se termine ?

Oui, bien sûr, la dynamique est bonne, honnêtement, je sens un groupe concerné, les joueurs sont focus, c'était calme avant le match. Clairement, la première mi-temps était difficile, mais je le répète, ces matchs à 15h, pour nous, ce n'est pas simple, surtout quand on joue le jeudi en Coupe d'Europe. C'est important de prendre les trois points sur un match comme ça et c'est ce qu'on a fait.

"On a déjà fait un gros parcours la saison passée, on connait la route"

Vous revenez à deux points du podium, vous jouerez en premier lors de la prochaine journée, ça offre de bonnes perspectives ?

Oui, bien sûr, on est revenu dans la course, l'ambition reste la même, on savait qu'on avait la qualité pour jouer les premières places. Maintenant, c'est vrai que c'était un peu une surprise, le nul de Nice et la défaite de Lille, donc c'est positif pour nous. On va tout faire pour challenger tout le monde là-haut et on est confiants, on joue avec calme et aussi avec beaucoup d’ambition.

Le coach est en tribune depuis deux matchs. Ça ne semble pas perturber tant que ça le groupe…

Écoutez, on préférait avoir Paulo (Fonseca) sur le banc, c'est clair, c'est sûr que ce n'est pas pratique, mais pour l'instant, ça marche, tout le monde travaille, tout le monde travaille beaucoup, le staff aussi, les joueurs. On fait vraiment union dans ce moment-là, parce que ce n'est vraiment pas simple, on continue, la dynamique est bonne.

Qu'est-ce qui peut faire la différence dans le sprint final, avec tous ces gros matchs ?

Encore une fois, on a un groupe de qualité, je pense que c'est notre force. Maintenant, le groupe travaille très bien, on commence à voir ce que le coach veut mettre en place, on sait que ça s'enchaîne, on est prêts, on a un groupe assez étoffé pour résister à ça, on est dans une dynamique positive, on avait déjà fait ce parcours la saison dernière, on connaît la route.