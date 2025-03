L’OL avait une belle opportunité et il ne l’a pas laissée passer

Avec le nul de Nice et la défaite de Lille, l’OL pouvait gagner une place au classement. Grâce à son succès aux forceps contre Le Havre (4-2), la formation lyonnaise remonte à la 5e place et revient à quatre points de l’OM, battu par le PSG dimanche soir.

Comment souvent avec l’OL, les supporters se sont demandés par quel moyen les joueurs de Paulo Fonseca allaient réussir à ne pas profiter de l’opportunité. Jusqu’à la 78e minute de ce match contre Le Havre, les Lyonnais ont bien failli donner raison à leur fidèle soutien. Face à une formation normande qui lutte pour son maintien, l’OL a joué à se faire peur en étant mené 2-1 jusqu’à dix minutes de la fin. Finalement, le salut est venu grâce aux entrants que sont Malick Fofana et Georges Mikautadze pour une victoire (4-2). Un score qui peut s’avérer flatteur, mais ô combien important pour le club lyonnais. Avec la défaite de Lille et le nul de Nice, l’OL avait l’occasion de réintégrer le top 5 de la Ligue 1 et de recoller à deux points du podium.

Derby de la Côte d'Azur et du Nord à la reprise

Le contrat rempli dimanche après-midi, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette attendaient de savoir si la place de dauphin du PSG pouvait se retrouver à quatre longueurs au soir de la 26e journée. La réponse est oui puisque, sans vraiment de surprise, l’OM n’a pas réussi à faire tomber le PSG, dimanche soir au Parc des Princes.

En ce début de trêve internationale, l’OL pointe donc à deux longueurs du podium et à quatre du club marseillais. La course à la Ligue des champions est relancée. Les matchs à Strasbourg et contre Lille à la reprise seront encore plus capitaux. D’autant plus pour la 27e journée. Quand les Lyonnais iront en Alsace, Nice et Monaco se feront face dans le derby de la Côte d’Azur tandis que le LOSC jouera le derby du Nord contre Lens.