OL - Le Havre (4-2) : Mikautadze est "en pleine confiance"

Georges Mikautadze célèbre son but pour l’OL contre Le Havre (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Après son match complet contre le FCSB jeudi, Georges Mikautadze a fini sa semaine de la meilleure des façons. Avec seulement quinze minutes de jeu, l'attaquant de l'OL est impliqué sur trois buts.

Vous entrez, deux passes et un but dans cette victoire de l'OL (4-2). Racontez-nous cette frappe ?

Georges Mikautadze : Mon but, je traîne au deuxième, comme j'aime faire, on va dire sur les corners. La balle revient un peu excentrée, je tente ma chance et je la mets sous la barre.

C'est le but de quelqu'un qui est en confiance ?

Oui, c'est quelqu'un qui est en confiance, quelqu'un qui a de l'envie et qui se donne à 100%.

C'est votre plus beau but avec l'Olympique Lyonnais ?

J'en ai marqué des beaux. On va dire que chaque but a son histoire (sourire).

C'est un gros coup, là aussi, que vous faites au classement. Vous rentrez dans le top 5 et vous vous rapprochez du podium...

Bien sûr, on se devait de gagner ce dimanche après-midi. On a vu qu'il y avait des mauvais résultats. On voulait gagner. Ça a été compliqué, mais au final, on a pris les trois points.

"Il fallait prendre les trois points contre Le Havre"

C'est votre meilleure période depuis votre arrivée à l'OL ?

Pour l'instant, oui.

C'est une super semaine pour vous, mais aussi pour l'équipe...

Oui, super semaine, c'est vrai. On s'est qualifiés en quart de finale, on gagne aujourd'hui un match très important pour la lutte à la Ligue des champions. Maintenant, on va partir en trêve. Ceux qui ne sont pas en Ligue nationale vont se reposer un petit peu et on se retrouve bientôt.

Vous allez regarder le match de Marseille ce (dimanche) soir ?

Oui, bien sûr. Je pense que ceux qui aiment le foot vont regarder ce match-là. Comme je l'ai dit, on a vu qu'il y avait des résultats favorables en notre faveur. On a fait ce qu'il fallait en prenant les trois points cet après-midi.

Est-ce qu'on peut dire que le plus dur commencera après la trêve avec ce podium relancé et l'enchaînement des matchs ?

Ça va être compliqué. À présent, il faut prendre les matchs les uns après les autres et essayer de gagner le maximum de points jusqu'à la fin de saison.