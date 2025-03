Digard fustige l’arbitrage après OL - Le Havre (4-2)

Didier Digard entraîneur du Havre (Photo by Pascal GUYOT / AFP)

Passablement énervé sur le banc du HAC, Didier Digard ne digérait pas les différentes erreurs d’arbitrage. L’entraîneur du Havre estime que plusieurs buts de l’OL sont entachés de fautes.

Ce dimanche, Paulo Fonseca était en tribunes et n’a pas pu pester contre certaines décisions d’arbitrage. Pourtant, tout en haut du Parc OL, le Portugais n’a pas manqué de partager son désaccord sur les choix de Mr Dechepy, à l’image de ce penalty sifflé contre les Lyonnais pour une faute d’Ernest Nuamah sur Kechta. Sur la retenue en tribune, Fonseca a pu observer en hauteur la colère de son homologue Didier Digard. L’entraîneur du Havre n’a pas manqué de montrer son mécontentement sur le but de Georges Mikautadze à la 82e minute. Cette faute non sifflée par l’arbitre central a valu un rouge à l’un de ses adjoints, mais après la rencontre, Digard ne décolérait pas.

Étant allé à la rencontre de Bastien Dechepy au coup de sifflet final, le coach du HAC a demandé des explications. Choses qu’il n’a pas eue. "Ce qui est dérangeant reste qu’on est dans un contexte particulier. Je n’ai jamais mis d’huile sur le feu avec les arbitres, j’ai toujours prôné justement le dialogue, qui manque surtout quand on voit le rugby, a-t-il déclaré en conférence de presse. Quand je demande à l’arbitre des explications, sa réponse est 'je ne parle pas avec vous'. Ca me semble léger."

"Trois erreurs sur quatre buts, ça fait beaucoup"

En menant 2-1 à un peu plus de dix minutes de la fin, Le Havre pensait sûrement faire une très bonne opération au classement avec ce succès à Décines. Malheureusement, l’intensité de l’OL a eu raison du courage normand (4-2). Toutefois, Didier Digard estime que les choses auraient pu être bien différentes sans certaines erreurs.

À l'écouter, trois des quatre buts lyonnais sont sujets à débat. "Sur le troisième, il y a faute sur Josué (Casimir) au début de l’action. C'est très clair, devant les yeux de l’arbitre de touche qui ne signale pas. Je pense que l’arbitre central, c’est difficile de voir. Cela entraîne le corner pour le troisième but de l’OL. Tout comme le premier, il y a une faute, certes légère, sur Gauthier (Lloris) et sur le quatrième, une faute sur Junior (Mwanga). Ça fait beaucoup. Je ne pense pas qu’il y ait un énervement énorme compte tenu de notre situation et ce que ça a pu engendrer."

Ce dimanche, l’arbitrage a encore été au centre des discussions d’un match de l’OL. Sans que le club lyonnais soit mis en cause, même s’il aurait eu des raisons de pester en cas de résultat contraire.