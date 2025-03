OL : Fonseca en hauteur, une nouvelle façon de travailler ?

Ce dimanche, Paulo Fonseca va connaitre son premier match en tribunes à Décines. Dans sa longue suspension et le handicap que peut poser son absence, l’entraîneur de l’OL va désormais avoir une vision d’en haut du jeu de son équipe. De quoi améliorer plus vite certains points la semaine ?

La parenthèse enchantée de la Ligue Europa n’a tenu que l’espace de vingt-quatre heures. Autorisé à s’asseoir sur le banc dans la compétition européenne, Paulo Fonseca va retrouver ce qui va être son quotidien pour les neuf prochains mois, en attendant les appels lyonnais. Après Nice dimanche dernier, le Portugais va connaitre son premier match de suspension à Décines. Un moment qui risque d’être encore un peu plus particulier que le déplacement sur le Côte d’Azur, avec les habitudes prises depuis maintenant un mois et demi. Ce dimanche, Fonseca prendra place dans la tribune de presse aux côtés de Yannick Pothier, Anthony Michel et Geoffrey Garcia, les analystes vidéos de l’équipe professionnelle. Les regards seront forcément portés vers cette présence inhabituelle, mais à laquelle il faudra se faire pour les prochains mois.

Un nouvel œil tactique, mais pas d’ajustement à la pause

Depuis désormais deux semaines, le staff de l’OL réfléchit à une organisation pour limiter au maximum l’impact de l’absence du coach principal sur le banc, mais aussi dans les vestiaires. Comme à Nice, le plus gros du travail tactique et de motivation se fera à l'issue de la mise au vert matinale dans un hôtel proche de Décines. Paulo Fonseca l’a confirmé samedi et a assuré qu’en arrivant au Parc OL, "tous les joueurs seront préparés et prêts pour mettre en place ce que l’on a dit". Cela avait plutôt bien fonctionné à Nice avec ce succès probant, et il faut espérer que l’OL ne fasse pas d’écart contre Le Havre avec la belle opportunité qui se présente au classement.

Une victoire, ce serait finir deux semaines parfaites au niveau comptable, mais surtout s’éviter des discussions sur l’absence de Fonseca sur le banc et ce qui aurait pu changer s’il y avait été. Le Portugais en est bien conscient et avoue que "tant que l’on gagne, ce problème ne se posera pas". Un point de vue partagé dans "Tant qu'il y aura des Gones" par notre consultant, Nicolas Puydebois. "Si l’OL enchaîne les victoires, la question ne se posera pas. Tant que ça gagne, le problème sera mis de côté." À moins d’un sans-faute jusqu’à la fin de la saison, l’interrogation sera bien soulevée à un moment ou un autre.

Seulement, l’OL va peut-être réussir à rentrer dans une routine dans les semaines à venir avec cette nouvelle organisation et donc prendre les codes. Même si notre consultant estime que "le plus gros impact est à la mi-temps. Fonseca a l'air d'être sanguin, donc un petit coup de sang à la mi-temps ça existe. On en a déjà tous vécu, ça réveille certains et ça en mobilise d’autres."

Un coaching à la sauce rugby

Ce ne sera pas le cas dimanche, ni jusqu’au 15 septembre en Ligue 1. Un éloignement qui peut avoir ses conséquences dans la relation coach - joueurs, car Fonseca "préfèrerait être à côté de mes joueurs, c’est sûr, parce qu'on n’a pas de contact", mais qui peut avoir un impact positif sur l’aspect tactique. À Nice, l’entraîneur a confié avoir eu une vision d’ensemble qui lui a plu. "C’est plus facile de voir en haut, on a une perspective totalement différente que sur le banc. On voit bien mieux le match d’en haut, les mouvements des joueurs."

Bien que privé de communication avec son staff, Paulo Fonseca est aujourd’hui dans la peau d’un entraîneur de rugby. Une méthode qui a fait ses preuves depuis plusieurs années chez les voisins du ballon ovale et qui peut avoir un avenir dans le foot ? "Aujourd'hui, un entraîneur va pouvoir communiquer, à l'instar des entraîneurs de rugby qui communiquent depuis les tribunes avec leur staff présent sur le banc de touche. Ça se fait dans plusieurs sports, donc je ne vois pas pourquoi ce serait infaisable."

Diriger à distance, Paulo Fonseca va devoir s’y habituer. Avec succès ? Il faudra voir sur la durée, mais cette vue d’ensemble pourrait bien permettre d’accélérer certains progrès la semaine. Car si la vidéo fait déjà son œuvre sur cette partie, le ressenti humain reste primordial dans l’approche tactique.