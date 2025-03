Ambitieux, Paulo Fonseca et l'OL en "veulent davantage"

A l'approche du sprint final en Ligue 1, et toujours en lice en Ligue Europa, Paulo Fonseca a rappelé que l'OL n'était pas encore là où il voulait être. Il est toutefois satisfait de ce qu'il voit de ses joueurs.

Un OL sur quatre victoires de rang toutes compétitions confondues reçoit Le Havre, 16e de Ligue 1. Dimanche, les Rhodaniens pourraient revenir à deux longueurs du podium en cas de succès. Signe que la dynamique est bonne après un mois de janvier compliqué, et que la possibilité de retrouver la Ligue des champions est toujours d'actualité.

Paulo Fonseca est d'ailleurs plutôt content de ce qu'il a vu lors des dernières sorties. "Nous sommes dans une bonne passe car les joueurs travaillent beaucoup. Ils sont ouverts à nos idées, ils transposent sur le terrain ce qu'on fait la semaine. Je crois en ce groupe. Ce qu'on a fait dernièrement est magnifique, mais nous en voulons davantage, a-t-il martelé. On doit encore beaucoup progresser, mais je suis déjà très content de notre façon de jouer, de notre identité."

"On doit se concentrer sur nous"

L'Olympique lyonnais se met-il pour autant à regarder ce que font ses concurrents ? Oui, mais le Portugais rappelle qu'il est plus important de se focaliser sur ses performances avant de songer à celles des autres. "Le plus important, c'est ce que nous pouvons faire lors de nos matchs. C'est impossible de ne pas regarder ce que font les adversaires directs, mais on doit se concentrer sur notre mission, notre rencontre. Si on ne gagne pas, c'est difficile de regarder vers le haut", a-t-il logiquement constaté.

Avec le résultat nul de Nice, troisième, contre Auxerre vendredi (1-1), les coéquipiers de Corentin Tolisso ont une belle opportunité de se rapprocher des Aiglons. Mais il ne faudra pas tomber dans la facilité contre une formation jouant sa survie dans l'élite.

"C'est là que l'OL doit affirmer son ambition"

Au contraire, Fonseca attend énormément de ses protégés dans l'approche de la confrontation. "C'est là que l'on doit affirmer notre ambition. Une équipe qui veut l'emporter, qui vise haut, c'est dans ce genre de partie qu'elle doit démontrer son caractère, sa personnalité, a-t-il expliqué. C'est facile d'être motivé pour un quart de finale de Ligue Europa ou lorsque tu affrontes Nice, mais c'est là que je veux voir les capacités mentales de mon effectif. Demain (dimanche), ce sera un bon test pour nous."

Si les Havrais n'entendent pas subir, il est probable qu'ils optent pour un bloc médian, voire bas, face aux Lyonnais. Les Rhodaniens sont prévenus. "Nous sommes capables de changer de structure. Lors de la préparation de la rencontre, on a vu que Le Havre défendait très bien de manière compacte. On a préparé un plan pour tenter de contrecarrer ça. C'est difficile de se créer beaucoup de situations face à ce genre d'adversaire, a fait observer le coach de 52 ans. Ce sera très important de trouver les bons espaces. Si on parvient à mettre les attaquants dans de bonnes conditions, nous avons les joueurs pour faire la différence."