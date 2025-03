OL - Le Havre : les Lyonnais "ont passé un cap", estime Digard

Didier Digard entraîneur du Havre (Photo by Pascal GUYOT / AFP)

Avant de se déplacer sur le terrain de l'OL dimanche (15h), Le Havre craint la force offensive de son adversaire. L'entraîneur, Didier Digard, voit une évolution positive dans le jeu lyonnais.

16e de Ligue 1, Le Havre va tenter d'arracher son maintien sur la fin de saison. Actuel barragiste, il compte un point de retard sur Reims, classé juste au-dessus de lui. Dimanche, il cherchera à ramener quelque chose de son déplacement dans le Rhône, au cours duquel il défiera l'OL. Un match qu'aborde très prudemment Didier Digard.

"Leur force offensive est impressionnante"

L'entraîneur havrais ne tarit pas d'éloges au sujet de son futur opposant. "Lyon est ce qu'on a affronté de mieux (de plus fort, NDLR) depuis un petit moment. Leur groupe et leurs individualités sont très forts, a-t-il observé. Ils ont passé un cap ces dernières semaines avec une nouvelle philosophie [...] Leur force offensive est impressionnante."

L'ancien joueur de Nice, entre autres, n'est pas résigné pour autant. S'il reconnaît que la tâche s'annonce compliquée, il veut voir son équipe être opportuniste et réaliste. "Le seul moyen d'exister, c'est de croire en nous et de saisir les opportunités. On sait que ce sera compliqué, qu'on aura peu d'occasions, a-t-il prophétisé. Il faudra les mettre, car défendre, subir, ce n'est pas ce qu'on fait de mieux."

Diawara privé des retrouvailles avec l'OL

Le HAC devra pour cette rencontre se passer d'Arouna Sangante, habituel capitaine, d'Élysée Logbo, de Daren Mosengo, de Yann Kitala ainsi que de Mahamadou Diawara. Le milieu de terrain, prêté par l'Olympique lyonnais cet hiver au club doyen, ne pourra pas jouer en vertu d'un accord entre Rhodaniens et Normands.

Une absence regrettée par Digard, qui aurait aimé avoir le footballeur de 20 ans pour armer son entrejeu. "C'est sûr que c'est dommageable pour nous. Ils nous ont facilité les choses, on est très reconnaissant de l'avoir dans notre effectif, a-t-il rétorqué lorsqu'on l'a interrogé à ce propos. Mais c'est certain que s'ils comptaient absolument sur lui, il ne serait pas chez nous. Donc pourquoi il ne pourrait pas se jauger face à ses anciens coéquipiers ? C'est devenu une habitude, alors on fait avec."