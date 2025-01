Mercato : Diawara avait "besoin de quitter l’OL" cet hiver

En marge de la rotation à l’OL, Mahamadou Diawara a fait le choix d’un départ durant l’hiver. Ayant rejoint Le Havre, le milieu souhaite gagner du temps de jeu, tout en aidant le HAC à se maintenir.

À l’OL, les places valaient cher durant la première partie de saison. Même Maxence Caqueret, pourtant titulaire indéboulonnable pendant de nombreux mois, avait perdu sa place et devait se contenter de miettes sur les derniers mois de 2024. Alors difficile pour un plus jeune joueur comme Mahamadou Diawara de se faire une place au soleil. Après des débuts surprises en octobre 2023 sous Fabio Grosso, le milieu a petit à petit perdu sa place dans le groupe lyonnais, au moment de l’arrivée de Pierre Sage.

Alternant match sur le banc ou en tribune, Diawara et son entourage ont rapidement fait comprendre à la direction qu’un départ cet hiver serait le mieux pour tout le monde. La vente de Caqueret à Côme n’a pas changé la donne et l’ancien Titi parisien a finalement rejoint Le Havre, sous la forme d’un prêt sec de six mois. "J’avais besoin de quitter Lyon, a-t-il avoué en conférence de presse vendredi. Mathieu Bodmer m’a vendu Le Havre comme un très bon club formateur, qui aide les jeunes à s’inscrire dans la durée dans leur carrière. Je vais avoir du temps de jeu."

"Ce projet va permettre de me montrer"

Enchaîner, le mot d’ordre de cette nouvelle expérience en Normandie. Ayant rejoint le HAC depuis une semaine désormais, Mahamadou Diawara pourrait bien faire ses débuts dimanche contre Brest. Ne souhaitant pas se projeter sur son retour à l’OL dans six mois, le milieu français compte profiter au maximum de son expérience au Havre, avec l’objectif de maintenir le club en Ligue 1 à l’issue de la saison 2024-2025. "C’est aussi pour ça que je suis parti, pour pouvoir jouer. Ce projet va permettre de me montrer, mais j’ai une vision dans lequel je me donne pour le collectif et pour aider Le Havre à se maintenir. Ça passe avant mon projet individuel."