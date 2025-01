Anthony Lopes, ancien gardien de l’OL (Photo by Glyn KIRK / AFP)

Pour la première fois de sa carrière, Anthony Lopes va affronter l’OL avec un autre club. Un moment forcément spécial, aussi bien pour le gardien que pour le club lyonnais.

En tant que professionnel, il ne versera pas de larmes. Du moins pas avant le match. À l’issue du coup de sifflet final, ce sera peut-être une autre histoire. Quoi qu’il en soit, ce dimanche (17h15) sera une grande première pour Anthony Lopes. Après plus de deux décennies à l’OL, le gardien va affronter pour la première fois son club formateur. Le voir avec un autre maillot que celui des Lyonnais a déjà fait bizarre, mais le voir dans le camp d’en face au moment de l’entrée des deux équipes sera à un niveau supérieur. "Oui, ça va faire quelque chose, a avoué Pierre Sage en conférence de presse. Je lui souhaite toujours le meilleur, mais si pendant 90-95 minutes, il pouvait… je ne sais pas comment le dire sans ce que ce soit gênant. Je lui souhaite de faire un bon match, mais pas trop."

Les attaquants lyonnais obligés de s'adapter ?

L’OL a la réputation de voir ses anciens réaliser de grandes prestations au moment de retrouver le club lyonnais. Les supporters, qui devraient lui réserver un bel hommage à la Beaujoire, le craignent forcément et espèrent que les attaquants auront enfin retrouvé la mire. En manque de confiance offensivement ces derniers matchs, l’OL va-t-il devoir faire preuve d’inventivité dimanche face à un Anthony Lopes qui connait toutes les subtilités d’Alexandre Lacazette et de ses coéquipiers ? "J'aurais bien aimé poser cette question à Zidane quand il a fait la panenka contre Buffon en finale de la Coupe du monde 2006. Il me semble qu'il avait dit qu'il avait changé puisque Buffon savait où il tirait. Je ne sais pas s'il faudra changer. Ce sont les attaquants qui choisissent." Un match psychologique va donc se jouer à Nantes.