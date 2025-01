Face à Nantes, l’OL veut retrouver le chemin du but et de la victoire

Alexandre Lacazette et Rayan Cherki avant OL – Nantes (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Avec une seule victoire en 2025, l’OL veut profiter de son déplacement à Nantes pour se rassurer. Il faudra pour cela passer par une meilleure prestation offensive.

Les trois points n’auraient pas été de trop jeudi soir à Istanbul. À défaut d’avoir gagné contre Fenerbahçe et d’avoir assuré quasi définitivement sa place en huitièmes de Ligue Europa, l’OL s’est rassuré dans l’état d’esprit et dans le fait qu’un futur proche pourrait bien être un peu plus reluisant. Néanmoins, la formation lyonnaise reste convalescente et Pierre Sage a avoué qu’elle n’était "qu’à 60 % de nos capacités de l’automne". Le chemin est encore long avant de revoir un OL dominant, comme cela avait pu être le cas contre l’Eintracht Francfort ou même Nantes, lors du match aller en Ligue 1.

Dans la volonté de faire "un pas en avant" supplémentaire à chaque sortie, l’entraîneur lyonnais espère forcément que le déplacement à la Beaujoire dimanche (17h15) permettra une avancée nouvelle. Les supporters aimeraient certainement que cette amélioration se fasse dans le secteur offensif. Jeudi soir, l’OL a terminé la rencontre face à Fenerbahçe avec 13 tirs tentés et sept cadrés. Pourtant, au moment de se rappeler une action marquante de Georges Mikautadze et de ses compères d’attaque, il faut se creuser les méninges.

"On vient d'affronter deux équipes très regroupées"

Depuis le début de l’année 2025 et encore plus sur les deux derniers matchs, les Lyonnais ont toutes les difficultés du monde à se montrer dangereux. L’OL reste sur deux 0-0 de suite, ce qui n’était plus arrivé depuis une décennie. Quand, au début de saison, la capacité d’Alexandre Lacazette et de Mikautadze à vendanger avait été mis en avant, les deux buteurs n’ont pas grand-chose à se mettre sous la dent ces derniers temps. "C’est évident qu’on est performant quand Lacazette l’est. Mais il est performant quand ses coéquipiers le sont aussi. La saison dernière, le jeu d’équipe était sublimé parce qu’il concluait les occasions." Dans la volonté de se rassurer, Pierre Sage avait souhaité retrouver une assise défensive.

Quitte à laisser l’attaque un peu de côté ? L’entraîneur a avoué que son équipe "doit désormais réussir à marquer des buts, tout en conservant cette capacité à ne pas en prendre." Un discours bateau, pourrait-on dire, mais qui ne masque pas le chantier entre Rhône et Saône. Hors Coupe de France, les joueurs offensifs n’ont plus marqué en Ligue 1 depuis le déplacement à Paris. Quatre matchs à tenter de se rapprocher du but adverse, sans vraiment créer un sentiment de panique. "On a amorcé une évolution dans notre jeu, mais on a du mal à se créer des occasions franches comme on le faisait en première partie de saison, reconnaît Sage. On vient d’affronter deux équipes très regroupées avec la même organisation. Elles nous ont bien contenus. Et quand on n’est pas très bien, c’est d’autant plus difficile face à des adversaires qui se montrent très solides."

"On doit prendre plus la profondeur"

De blocs bas, l’OL devrait certainement en retrouver un dimanche contre le FC Nantes. Le club nantais lutte pour son maintien et l’on voit mal les Canaris partir à l’abordage pour libérer des espaces. Pierre Sage ne dirait très assurément pas non, mais il va bien falloir mettre en place une animation permettant de casser ces lignes resserrées. S’il a laissé planer le doute sur l’association Lacazette - Mikautadze ou la présence de Malick Fofana à la Beaujoire, le technicien a appelé de ses vœux depuis deux rencontres à voir "plus de rapidité dans les transmissions, plus de mouvements et de prises d’initiatives individuelles." Contre Toulouse et Fenerbahçe, il avait choisi d’aligner Cherki, Benrahma et Mikautadze en attaque.

Trois joueurs certes différents, mais qui aiment avant tout les petits espaces. Dimanche, Thiago Almada pourrait bien se rajouter à cette liste, laissant de côté la prise de profondeur que peut amener un Fofana, et à un degré moindre Ernest Nuamah "qui ira mieux et pourra jouer un peu plus à Nantes". De quoi rendre le jeu de l’OL trop prévisible pour son adversaire ? "On sait qu’on a besoin de courir plus dans la profondeur. Notre joueur qui y va le plus (Fofana) peut être indisponible, donc il va falloir que je trouve une solution." Des solutions et des buteurs qui retrouvent le chemin du but pour "faire gagner des matchs qu’on n’aurait pas dû gagner la saison dernière", comme Lacazette sur le premier semestre 2024 ?