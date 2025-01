OL : l’association Lacazette - Mikautadze "peut avoir une suite"

N’ayant que peu de minutes en commun à se mettre sous la dent, Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze ont pu disputer une mi-temps ensemble. La relation aperçue lors de Fenerbahçe - OL peut avoir un avenir en 2025.

Lors de son passage dans "Tant qu’il y aura des Gones", il l’avait appelé de ses propres vœux. Toujours confronté à la question de savoir s’il pouvait jouer avec Alexandre Lacazette, Georges Mikautadze avait confié que l’association avec le capitaine de l’OL n’avait pas forcément vocation à échouer. Encore faut-il la tester pour en être certain ? Depuis le début de la saison, hormis face à Strasbourg fin août, les deux attaquants partageaient des miettes et étaient avant tout le remplaçant de l’un ou de l’autre. Cela aurait pu être encore le cas jeudi soir si Malick Fofana ne s’était pas blessé juste avant la pause. Pierre Sage a alors fait le choix de positionner Lacazette dans un rôle de neuf et demi au moment de son entrée, laissant la pointe à Mikautadze.

"Cette association était le souhait du début de saison"

Face à un manque d’automatismes, un perfectionnement reste attendu dans la relation. Mais à Istanbul, le duo a pu se jauger sur quasiment une mi-temps. De quoi donner des idées à Pierre Sage ? "Bien sûr que ça peut avoir une suite, a confirmé le coach. C'était une option dans un 4-2-3-1 et ça a été précipité par la blessure de (Malick) Fofana. Lacazette en soutien de Mikautadze, ça peut marcher, même si on n'a pas mis de but, car dans la manière de jouer c'était plutôt positif. L’association entre Georges et Alex, c’était le souhait du début de saison." Se cherchant dans les petits espaces, les attaquants géorgiens et français ont fait naître un petit espoir. De quoi renouveler l’expérience dès dimanche (17h15) à Nantes ?