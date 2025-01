Garcia (ex-OL) coachera Fofana avec la sélection de Belgique

Rudi Garcia (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Sans club depuis son départ du Napoli la saison dernière, Rudi Garcia va connaitre sa première expérience de sélectionneur. L’ancien entraineur de l’OL a été nommé à la tête de la Belgique.

Malick Fofana ne sait pas encore quand il sera de retour sur les terrains avec l’OL. Il sait néanmoins qui sera son nouveau sélectionneur avec la Belgique. Une semaine après le limogeage de Domenico Tedesco de son poste, la fédération belge a officialisé l’arrivée de Rudi Garcia sur le banc des Diables Rouges. Le technicien français prendra officiellement son poste à compter de la trêve internationale de mars avec sa première liste. Il se présentera toutefois dès ce vendredi (13h) à l’occasion d’une conférence de presse.

Redonner des couleurs aux Diables Rouges

Passé par le banc lyonnais pendant deux saisons et quelques prises de bec, Rudi Garcia était à la recherche d’un nouveau défi depuis maintenant un an. Limogé du Napoli après seulement une quinzaine de matchs, le natif de Nemours va connaitre sa première expérience comme sélectionneur. La mission s’annonce de taille avec une sélection belge dans le creux de la vague ces dernières années. Garcia débutera avec des barrages contre l’Ukraine pour rester en Ligue A de Ligue des nations, avant d’entamer les qualifications pour la Coupe du monde 2026. Les Diables Rouges défieront le pays de Galles, la Macédoine du Nord, le Kazakhstan et le Liechtenstein.