OL : Rudi Garcia revient sur sa relation compliquée avec Juninho

Juninho en compagnie de Rudi Garcia et Jean-Michel Aulas (Photo by ROMAIN LAFABREGUE / AFP)

Respectivement ancien entraîneur et directeur sportif de l’OL, Rudi Garcia et Juninho ont difficilement cohabité lors de leur période commune au club. Le coach français est sorti du silence à ce sujet.

Ce n’est pas un secret, la collaboration entre Rudi Garcia et Juninho a été très délicate du côté de l’OL. Les deux hommes ont travaillé ensemble entre octobre 2019 et mai 2021, mais ne se sont que trop rarement entendus. Pour Le Média Carré, l’ancien coach de Marseille est revenu sur ces divergences dont le club a pâti.

"Il m’a attaqué sur le plan personnel, ça ce n’est pas bien. Je l’appelle Iznogoud. Il voulait être calife à la place du calife. Il souhaitait entraîner, a expliqué le technicien français. Je me souviens être allé voir le président pour lui dire “c’est bon, je vous rends les clés, donnez lui l’équipe”. Ça se passait bien au début, quand il y avait Gérard Houllier, et là où je ne lui en veux pas, c’est que personne ne lui a expliqué son pré carré, le rôle de directeur sportif. Il reste tout de même une légende footballistique. C’est dommage, car il y avait tout pour faire encore mieux que ce qu’on a fait." Il parle là de la 4e place en Ligue 1 en 2021, de la finale de la Coupe de la Ligue et la demi-finale de Ligue des champions en 2020.

"Je n’ai pas regrets, on a fait de superbes choses"

Il lui reproche notamment sa gestion des cas Lucas Paquetá et Bruno Guimarães, ainsi qu’une trop grande proximité avec ses deux compatriotes. "Quand tu parles de foot avec lui, il sait de quoi il en retourne. Après, ce qui lui nuit, c’est son inquiétude permanente, et d’avoir déteint sur ce côté un peu dépressif sur mes Brésiliens. Les relations commencent à se dégrader quand je fais moins jouer Bruno, mais il était blessé, il jouait diminué, a-t-il confié. S’il fallait changer quelque chose, j’irais un peu plus parler à Juni pour amener du positif. Mais je n’ai pas regrets, on a fait de superbes choses."

Au-delà de sa mésentente avec la légende rhodanienne, Garcia, actuellement sans club, a conservé un excellent souvenir de son passage entre Rhône et Saône. "Très honnêtement, si j’avais pu finir ma carrière à Lyon, je l’aurais terminée à Lyon, a-t-il affirmé. J’ai toujours rêvé de bosser avec Jean-Michel Aulas parce que pour moi, c’est l’un des meilleurs présidents de France. Ce qu’il a fait avec l’Olympique lyonnais, c’est incroyable. Le centre d’entraînement, le stade… Dans l’Hexagone, personne n'a fait ça."