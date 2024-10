Sur sa lancée de son excellent début de saison, Malick Fofana pourrait vivre sa première sélection avec la Belgique ce jeudi. Pas un aboutissement, mais plutôt la confirmation des progrès accomplis.

Bien évidemment, il convient de ne pas s'enflammer. Réaliser quelques superbes prestations à 19 ans ne garantit pas une carrière exceptionnelle. Néanmoins, pour ne parler que du présent, il est difficile de rester insensible au niveau affiché par Malick Fofana ces dernières semaines, et notamment lors de l'enchaînement Toulouse (1-2) - Glasgow Rangers (1-4), durant lequel il a été déterminant.

Trois buts, une passe décisive, la deuxième pour lui cette saison, et le voilà qui s'installe tout en haut dans ces deux catégories statistiques à l'OL. Nous n'avons vécu que neuf rencontres d'un exercice 2024-2025 qui pourrait en compter environ cinquante, mais l'échantillon aperçu nous montre que le jeune ailier progresse et monte en puissance.

Vu depuis son arrivée en janvier dernier comme un "supersub", un remplaçant de luxe, on sent qu'il devient petit à petit un peu plus que cela. "C’est bien parce que ça crée une base pour lui en étant titulaire, disait de lui Pierre Sage à l'issue du voyage en Écosse. C’est ce qu’on attendait de lui. Ses matchs quand il débutait étaient un peu plus difficiles. C’est une bonne première pour lui dans un contexte européen face à un très bon adversaire. Il a vraiment mis la barre haut, car il aurait pu même mettre un troisième but sur une situation d’attaque rapide. Je suis très content pour lui, mais aussi de ses partenaires qui l’accompagnent au quotidien. C’est important pour lui."

Une place à prendre derrière Doku en Belgique

Chez lui, en Belgique, son évolution est aussi suivie de manière attentive. Depuis ses débuts chez les professionnels à la Gantoise, son talent saute aux yeux. "Il a toujours été considéré comme une "pépite", marquant très vite les esprits avec l'équipe première du KAA Gent (il a commencé en 2022, NDLR). Son potentiel est connu, et le fait qu'il marque les esprits avec Lyon, c'est un signe de ses qualités, nous confie Sacha Tavolieri, journaliste belge. Ici, il n'y a aucun doute qu'il va réussir. Il fait partie des prétendants au poste de remplaçants derrière Jérémy Doku dans l'esprit de Domenico Tedesco."

Signe qu'il a franchi un palier, le sélectionneur des A l'a convoqué pour la première fois avec les Diables Rouges sur ce mois d'octobre, lui qui évoluait avec les Espoirs jusqu'ici (neuf sélections). De quoi valoriser ce qu'il a fait avec l'Olympique lyonnais. "On est heureux pour lui. C'est une belle récompense qui est méritée, affirme Pierre Sage. Maintenant, l'étape suivante, ce sera de jouer, puis de rester. Nous allons tout faire pour l'aider, et ça passera par des performances avec nous."

Vivra-t-il une première cape dès ce jeudi contre l'Italie (20h45) ? C'est possible, mais ce sera plutôt dans le costume de remplaçant si c'est le cas. Sinon, il faudra attendre le choc face à la France lundi pour éventuellement le voir en action. "Oui, il fera très certainement ses débuts lors de ce stage. Peut-être pas contre les Italiens, mais face aux Bleus, nous précise Sacha Tavolieri. L'entraîneur devrait profiter de ces affiches de Ligue des nations pour voir de nouveaux joueurs. Ils sont quatre novices à être appelés, et Fofana aura des minutes."

Comme Cherki, à lui de maintenir le rythme sur la durée

Après cette parenthèse enchantée, qu'il espère devenir récurrente, le natif d'Alost reviendra à Lyon, où il devra poursuivre sur sa lancée. Dans le 11 déjà à quatre reprises, il égalera assez vite son nombre de titularisations lors de ses six premiers mois à l'OL (six). L'objectif pour lui sera désormais d'être régulier en commençant les matchs, comme pour un certain Rayan Cherki. La concurrence est là, mais par ses prestations, l'attaquant belge a gagné du crédit et possède actuellement un peu d'avance sur Saïd Benrahma, Ernest Nuamah ou encore Wilfried Zaha. A lui de la conserver.

S'il a aimé ce qu'il a vu de Fofana, Pierre Sage a aussi prévenu au sujet de son utilisation qu'il "continuera d'alterner entre remplaçant et titulaire en fonction des adversaires et de sa disponibilité. Mais aujourd'hui (après Glasgow), il a envoyé un message fort sur sa capacité à attaquer une rencontre et qu'il puisse être performant. Ça se traduit par le fait qu'il attaque la profondeur, dans le dos de l'adversaire, chose qu'il fait beaucoup lorsque nous sommes menés au score et qu'il rentre, explique le coach rhodanien. Le fait qui le fasse dès les premières minutes, c'est une bonne indication, car ça fait de grosses différences dans son jeu."

Fofana, aimé de tous

Apprécié de tous, le vif droitier, aussi rapide sur un terrain que discret dans la vie, s'attire les commentaires dithyrambiques, comme celui de Moussa Niakhaté. "C'est un phénomène. Nous, les joueurs d'expérience, sommes là pour lui donner des conseils et pour le protéger. On prend les coups à sa place. Il est à l'écoute, il veut progresser, il a faim et c'est un super gars", souligne le défenseur central. Maxence Caqueret note lui sa "magnifique mentalité, c'est un travailleur. Il est conscient de ses qualités, ce qui est important. Je ne sais pas si c'est le petit chouchou, mais il est attachant et il prend conseil auprès de tout le monde, raconte le milieu de terrain. Son talent montre qu'il peut aller très loin."

Même son entraîneur dresse de lui un portrait flatteur. "C'est un footballeur complet. Il peut se créer des situations sur des attaques placées ou rapides. Ce que j'aime aussi chez lui, c'est qu'il joue comme le jeu l'exige, décrit Pierre Sage. Lorsqu'il faut centrer, il le fait, s'il faut tirer, pareil. Si tu respectes le jeu, il te respectera et tu récoltera ce que tu as semé." Pour l'instant, Fofana reçoit les louanges et les bons points grâce à ce qu'il montre sur le terrain. La prochaine marche sera de le faire sur toute une saison, avec l'OL et la Belgique. Et s'il y parvient, alors oui, son club deviendra peut-être trop petit pour lui.