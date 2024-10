Rangers - OL (1-4) : Fofana les a fait tourner en bourrique

Malick Fofana lors de Rangers – OL (Photo by Ian MacNicol / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Décisif à Toulouse dimanche, Malick Fofana a remis ça ce jeudi soir contre les Rangers (1-4). Impliqué sur les quatre buts, le Belge a été le grand monsieur de cette soirée à l’OL. Retrouvez le top et le flop d’Olympique-et-Lyonnais.

Top : Fofana était intenable

Dimanche, il avait sorti l’OL d’un mauvais pas en offrant la victoire dans les derniers instants à Toulouse. Entré juste après la pause, il avait encore confirmé son statut de super sub dans le groupe lyonnais. Pierre Sage aimerait qu’il s’en émancipe avec des prestations aussi abouties comme titulaire. Le message a été passé et Malick Fofana l’a pris au pied de la lettre. Est-ce la présence de Sir Alex Ferguson en tribunes qui lui a donné des ailes ? Sous l’œil de la légende écossaise, le Belge en a fait voir de toutes les couleurs à la défense des Rangers. Dans un match au rythme soutenu et débridé en même temps, la vitesse de Fofana a clairement fait mal aux Écossais et du bien à sa formation. À la 10e, il s’est montré chirurgical pour éteindre le feu mis par les locaux dans ce début de match. Un plat du pied côté opposé qui a fait mouche.

Très juste techniquement, l’ancien de La Gantoise a bien anticipé une passe en retrait pour aller fixer la défense. Si son choix de ne pas la glisser à Tolisso aurait pu apparaître comme mauvais, il a pris la défense à contre-pied pour la mettre à Lacazette et lui offrir son premier but de la saison. Intenable à l’image de ce petit pont sur la ligne de touche, il aurait pu s’offrir un doublé en contre, mais Butland s’est interposé (31e). La soirée parfaite ? Il ne s’est pas arrêté en si bon chemin, étant au départ du troisième but lyonnais avant de tuer tout suspense à la 55e minute. Bien placé au deuxième poteau, il n’a eu qu’à pousser le ballon dans le but après un festival de Cherki.

Flop : un côté droit en souffrance défensivement

Avec une victoire 4-1 à l’extérieur, difficile de pointer quelque chose du doigt. Pourtant, l’ampleur du score ne doit pas faire oublier les difficultés de l’OL ce jeudi à Glasgow. L’adversaire n’est pas ce qui a été de plus redoutable, et pourtant, les Lyonnais ont réussi à se mettre seuls en danger. La tête en retrait de Tolisso sur l’égalisation en a été le parfait exemple. Seulement, avant cette erreur, le ballon est venu du côté droit. Une nouvelle fois.

Dans le 4-3-3 avec Rayan Cherki côté droit, Pierre Sage avait fait le choix de laisser Maitland-Niles un peu livré à lui-même. Cela n’a pas manqué avec un boulevard laissé à Jefté qui en a profité pleinement. L’Anglais n’a pas été transcendant, mais il n’a pas été aidé. Quand Fofana a fait les efforts côté gauche, Cherki a été bien moins présent dans ce compartiment défensif. Et si l’on pouvait penser que Veretout viendrait compenser ce relatif déséquilibre, ce ne fut pas vraiment le cas, surtout en première mi-temps. Ce jeudi, quand les Rangers se sont montrés dangereux, ce fut avant tout en passant par le côté droit lyonnais.

De notre envoyé spécial à Glasgow.