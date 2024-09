OL : Sage sous le charme du "supersub" Fofana

Malick Fofana célébrant son but lors d’OL – Monaco (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Encore une fois décisif en sortie de banc, Malick Fofana a permis à l’OL de l’emporter à Toulouse (1-2). S’il ne veut pas que le Belge s’enferme dans ce rôle de "supersub", Pierre Sage vante les mérites de son joueur.

Il n’avait pas encore trouvé le chemin du but cette saison. Cela ne l’avait pourtant pas empêché d’être décisif dans ce début de saison. Contre Strasbourg, Gift Orban avait certes joué les sauveurs avec un doublé, mais Malick Fofana avait, lui aussi, apporté un second élan à l’OL pour accrocher sa première victoire de la saison. Dimanche, à Toulouse, le Belge est encore sorti du banc et a délivré une formation lyonnaise bien à la peine. En trompant Guillaume Restes à la 93e minute, Fofana a offert trois points ô combien importants à l’OL.

S’il a joué le modeste après la rencontre, l’ancien de La Gantoise a forcément attiré la lumière sur lui et son coach n’a pas manqué de souligner son apport. "Pour moi, c’est un joueur qui a le très haut niveau dans son logiciel et qui, aujourd’hui, est en phase de se préparer à ça. Je pense effectivement que le step suivant sera d’être capable de commencer les matchs et de maintenir son niveau de performance."

"Il s'enferme peut-être dans cette situation"

Dynamiteur en sortie de banc, Malick Fofana a en effet un peu plus de mal à se montrer décisif au moment d’attaquer une rencontre dans la peau d’un titulaire. Il l’a été contre l’Olympiakos et malgré certains bons mouvements, sa prestation est ressortie comme neutre. À 19 ans, l’international espoirs belge a une marge de progression, mais Pierre Sage ne veut pas que son joueur s’enferme dans un rôle. "On attend de lui qu’il attaque plus de matches et qu’il soit performant rapidement. Mais on gardera aussi cette possibilité de le faire sortir du banc pour faire tourner les matches parce que c’est une vraie force pour lui."

Cela fonctionne plutôt bien pour le moment et Malick Fofana, à défaut de plus, est désormais le symbole de ce banc qui fait souvent la différence à l’OL.