Remplaçant au coup d’envoi contre Toulouse, Malick Fofana a encore fait une entrée décisive pour l’OL. Le Belge estime que les changements ont fait du bien collectivement.

Il était "sûr que le ballon était rentré". Malick Fofana n’a même pas attendu que Gaël Angoula valide son but pour aller le célébrer avec les supporters de l’OL présents au Stadium de Toulouse. Comme c’est souvent le cas depuis dix mois, l’ailier belge a encore réussi une entrée fracassante ce dimanche après-midi et enlever une belle épine du pied des Lyonnais (1-2). Ayant bien suivi une frappe de Cherki repoussée par Restes, Fofana ne s’est "pas posé de question, j’ai essayé de mettre le ballon entre les jambes du gardien." Cela a fait mouche malgré l’intervention trop tardive d’un défenseur toulousain sur sa ligne. En marquant à la 96e minute, Malick Fofana a offert trois points qui font du bien à l’OL, même s’il ne veut pas tirer la couverture sur lui. "On sait qu’on peut compter sur le banc donc c’est avant tout la victoire d’une équipe."

"Le changement tactique nous a rendu plus libres"

S’il n’a pas forcément montré le même impact que lors de ses différentes entrées, l’ancien de la Gantoise a malgré tout apporté quelque chose de différent par rapport à ce qui avait été vu en première période. Quand Zaha, Mikautadze et Benrahma n’ont pas trouvé la solution, Fofana et Cherki ont réussi à faire sauter le verrou en fin de match. Pourtant, tout n’a pas non plus été parfait en deuxième mi-temps, mais le réajustement tactique a permis aux Lyonnais "d’être un peu plus libres. Cela a été un peu mieux". Légèrement mieux, mais cela a suffi à faire la différence par rapport aux 45 premières minutes. Et ça fait toute la différence.