Toulouse - OL (1-2) : Mata taille patron, des attaquants en perdition

Clinton Mata face à Suazo lors de Toulouse – OL (Photo by Valentine CHAPUIS / AFP)

Ce dimanche, l’OL a accroché une victoire inespérée à Toulouse (1-2) grâce notamment à une prestation solide de Mata en défense. Une attitude qui contraste avec celle observée sur la ligne offensive. Retrouvez le top et le flop d’Olympique-et-Lyonnais.

Top : Mata a tenu la baraque

Une erreur d’alignement sur le premier but et une erreur d’appréciation en début de match coûte à Caleta-Car d’accompagner son compère de défense dans ce top, tout comme certaines hésitations de Perri, pourtant décisif au moment où il a fallu. Car défensivement, l’OL a plutôt fait le job ce dimanche à Toulouse. Mais c’est bien la prestation de Clinton Mata qui a mis tout le monde d’accord au Stadium. Malgré le retour de Niakhaté, l’Angolais a enchaîné en défense centrale et s’est montré impérial. Sa mentalité de lâche rien est connu de tous depuis son arrivée la saison dernière, mais dimanche, il a tenu la baraque pour ne pas voir un collectif s’effondrer.

On a bien cru que son match allait se terminer après quatre minutes, mais son retour sur Gboho a été à l’image de sa prestation. Solide dans le duel, précieux dans le un contre un et toujours là pour colmater les brèches. Il l’a fait en première, mais également en deuxième en rattrapant bien dix mètres de retard pour tacler et contrer un centre en pleine surface (63e). Il a souvent tiré la langue comme si la fatigue se faisait sentir, mais il a tenu jusqu’au bout. Un match de patron.

Flop : un trio d’attaque absent

En voulant récompenser les efforts des uns et des autres, Pierre Sage a presque tout changé avec huit changements. L’entraîneur de l’OL était en droit à ce que ses joueurs lui rendent cette confiance. Ce n’est clairement pas ce qu’il s’est passé dimanche en milieu d’après-midi, surtout offensivement. Cantonnés au banc ou même à être hors du groupe, Zaha, Mikautadze et Benrahma n’ont clairement pas marqué des points dans la concurrence qui peut s’installer offensivement. D’abord, dans le caractère décisif qu’on est en droit d’attendre d’eux. De l’autre, dans les attitudes et le langage corporel. À eux trois, les offensifs de l’OL ont symbolisé tout ce qui n’est pas allé dans les rangs lyonnais ce dimanche.

De l’incompréhension tactique, des mauvais choix, un manque d’agressivité criant. Zaha n’était pas content de sortir presqu’au retour des vestiaires, mais peut-on en vouloir à Sage de sacrifier un joueur qui a clairement montré un manque d’envie (25% de duels remportés) ? Cela aurait pu être Benrahma comme Mikautadze que ça n’aurait pas forcément été plus surprenant. À l’heure où l’entraîneur lyonnais veut faire jouer la concurrence devant, ce Toulouse - OL (1-2) n’a clairement pas donné des ondes positives à Sage.