Forcément déçu par le visage montré par ses joueurs ce dimanche, Pierre Sage ne crachait pas sur les trois points pris à Toulouse (1-2). Néanmoins, l’entraîneur de l’OL souhaite voir son équipe produire le même jeu peu importe les joueurs alignés.

"Ce n’est pas un bon match, mais c’est un bon résultat". Avec cette simple phrase prononcée sur OLPlay, Pierre Sage a parfaitement résumé la prestation de l’OL dimanche après-midi à Toulouse (1-2). Incapable de cadrer le moindre tir pendant 92 minutes, la formation lyonnaise est allée décrocher trois points inespérés dans le temps additionnel grâce à Malick Fofana. Ayant peut-être livré l’une de ses pires prestations depuis la reprise, l’OL remonte pourtant provisoirement à la 10e place ce dimanche après sa victoire.

Un braquage en bonne et due forme, comme l’a concédé le coach après la rencontre. "Le sentiment qu’on est capable de gagner en souffrant, même si ce soir, on n’a pas affiché le jeu qu’on produit depuis quelque temps. On ne sera pas toujours bons, mais si on arrive à gagner des matchs de temps en temps en n'étant pas bons, on prend." Pierre Sage ne va clairement pas cracher dans la soupe, après une prestation aboutie contre Marseille, mais qui s’était soldée par zéro point. On peut presque dire que les compteurs s’équilibrent.

"On doit produire le même jeu, peu importe les joueurs"

Néanmoins, il y a à redire de ce visage montré par les Lyonnais pendant 90 minutes et encore plus si l’on ne se limite qu’à la première mi-temps. S’il a pointé des attitudes, Sage a cherché à trouver des circonstances atténuantes aux onze joueurs alignés d’entrée contre Toulouse. Huit d’entre eux n’avaient pas commencé contre l’Olympiakos et cela peut être une raison à ce premier acte insipide pour le technicien. "On avait huit joueurs différents ce dimanche par rapport au match précédent et je pense que le manque de rythme de ces joueurs qui ne jouent pas souvent plus l’horaire du match a eu un impact. Le fait qu’ils aient très peu joué ensemble a certainement créé cette latence en début de match."

Toutefois, cela ne doit pas être une excuse alors qu’une opportunité a été donnée à ces joueurs afin de se montrer. "Tout le monde a joué pour l’instant, mais on ne fait pas jouer pour dire de faire jouer. On fait jouer pour gagner les matchs. Et des fois, pour gagner des matchs, il faut être capable d’en faire reposer certains pour que d’autres jouent. Dorénavant, il va falloir trouver des connexions entre les joueurs pour que, peu importe qui joue, on arrive à produire le jeu qu’on a produit ces derniers matchs." Le chantier est déjà grand à l’OL, mais il ne cesse de s’agrandir au fil des semaines…