Sans inspiration, l’OL fait un braquage à Toulouse (1-2)

Malick Fofana célébrant son but lors d’OL – Monaco (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

En cruel manque d’inspiration et d’envie, l’OL n’a pas montré le visage espéré contre Toulouse, mais repart avec une victoire inespérée (1-2). Les Lyonnais se donnent de l'air au classement.

L’OL était-il enfin lancé après son succès en Ligue Europa jeudi ? C’était la question qui se posait au moment où les Lyonnais se déplaçaient ce dimanche à Toulouse. La réponse est loin d’être positive. Certains mettront en avant les huit changements faits par Pierre Sage par rapport au match contre l’Olympiakos mais ça n’explique pas tout. Oui, l’absence de continuité n’aide pas à enchaîner les bonnes performances. Seulement, en donnant du temps de jeu à tout le monde et à récompenser certains, l’entraîneur cherche à créer une dynamique de groupe. Au Stadium, elle a clairement volé en éclats avec des attitudes tristes à voir et surtout incompréhensibles. L’OL repart miraculeusement avec trois points de Toulouse, mais on se demande encore comment (1-2). Guillaume Restes n’a rien eu à faire pendant 90 minutes et pourtant a dû aller chercher par deux fois le ballon dans son but.

Un manque d'envie et de combativité criant

L’OL cherchait à se rassurer dans la Ville Rose, il repart avec encore un peu plus d’interrogations. Ayant accroché sa première victoire à l’extérieur, la formation lyonnaise se donne de l’air au classement. À ce résultat certes positif, le staff technique va devoir régler des attitudes qui soulèvent une question. On a pu voir Wilfried Zaha, titulaire pour la première fois depuis son arrivée, ne pas être content de sortir, mais le langage corporel de l’Ivoirien comme celui des onze titulaires n’a clairement pas donné des billes. Les entrants n’ont pas forcément fait mieux, même si l’intensité est montée d’un cran, mais l’OL n'a clairement pas mis les ingrédients nécessaires ce dimanche. Il n’y a qu’à voir l’alignement de Caleta-Car et Abner sur l’ouverture du score de Toulouse pour comprendre que cet après-midi allait être long… Le bloc lyonnais passif, Gboho n’en demandait pas tant pour ouvrir le score juste avant le quart d’heure, après avoir déjà eu une opportunité à la 4e.

Encore un scénario fou pour les Lyonnais

Dans l’impression visuelle, on n’a pas non plus eu l’impression que les Pitchouns ont vraiment mis la pression sur le but de Lucas Perri. Néanmoins, il a quand même fallu que le portier brésilien se montre vigilant pour repousser une frappe au premier poteau durant le premier acte puis une volée de Caceres (49e). Et que dire de cet arrêt réflexe dans le temps additionnel sur une Madjer de Joshua King. Critiqué après l’OM suite à sa relance manquée, l’ancien de Botafogo a sauvé les siens dimanche avec cette parade. Car à côté de ça, l’OL avait réussi l’exploit de n’avoir cadré aucun tir pendant 92 minutes. Et comme toujours, un coup du sort d’un côté a profité de l’autre. Une percussion de Cherki et un tir repoussé par Restes ont profité à Malick Fofana pour offrir une victoire inespérée à l’OL.