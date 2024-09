Toulouse - OL : Sage revient au 4-3-3 et change presque tout

Pierre Sage, coach de l’OL, réconforte Malick Fofana et Georgres Mikautadze (Photo by FRED TANNEAU / AFP)

Trois jours après sa victoire en Ligue Europa, l'OL retrouve la Ligue 1 ce dimanche (15h). Pour affronter Toulouse, Pierre Sage mise sur un 4-3-3 avec de nombreux changements. Perri Mata et Caleta-Car sont les seuls rescapés du match contre l'Olympiakos.

Dix mois après sa prise de fonctions, Pierre Sage semble avoir pris les us et coutumes d'un entraîneur de haut niveau. Il manie désormais le contre-pied pour brouiller les pistes des suiveurs et de ses adversaires. Vendredi, le coach de l'OL avait annoncé ne "pas faire des changements pour faire des changements" dans sa composition de départ contre Toulouse. Il a bien dupé son monde puisque ce dimanche, c'est une formation lyonnaise new-look qui va se présenter au Stadium à 15h. Avec la présence de Rayan Cherki sur le banc, Sage abandonne le 4-2-3-1 avec un meneur pour un système plus ou moins similaire avec trois milieux mais deux relayeurs. Ces derniers seront Jordan Veretout et Maxence Caqueret, qui portera le brassard de capitaine.

Première titularisation pour Tessmann et Zaha

Car oui, Pierre Sage a quasiment tout changé ce dimanche après-midi par rapport au onze ayant débuté contre l'Olympiakos. Lucas Perri, Clinton Mata et Duje Caleta-Car sont les seuls rescapés de jeudi soir et les surprises sont de taille. N'ayant plus commencé un match depuis le 7 janvier 2024, Saël Kumbedi est lancé à droite de la défense tandis que Vinicius Abner occupera le couloir opposé. Blessé depuis deux matchs, Niakhaté ne retrouve pas une place de titulaire, au contraire de Georges Mikautadze et Saïd Benrahma.

Laissés un peu de côté ces derniers matchs, le Géorgien, qui remplace Lacazette en pointe, et l'Algérien feront équipe avec Wilfried Zaha en attaque. Enfin, Tanner Tessmann va connaitre sa première titularisation comme sentinelle pour faire souffler Matic. Beaucoup de changements à l'extérieur, le pari semble osé. Reste à savoir s'il sera gagnant...

La composition de l'OL contre Toulouse : Perri - Kumbedi, Caleta-Car, Mata, Abner - Caqueret (cap.), Tessmann, Veretout - Zaha, Mikautadze, Benrahma