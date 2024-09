Logo de la Fédération Française de football (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Pour sa deuxième sortie dans le tournoi amical de Pinatar, l’équipe de France U16 s’est facilement imposée contre l’Ukraine (8-0). Capitaine, Kénan Doganay a marqué un des huit buts français.

C’est pour le moment un sans-faute pour l’équipe de France U16 dans le tournoi amical de Pinatar en Espagne. Après un premier succès contre Israël jeudi dernier, les Bleuets ont fait coup double samedi face à l’Ukraine. En plus d’une deuxième victoire en deux matchs, les joueurs de José Alcocer ont livré un vrai festival offensif avec un succès 8-0. Dans cette promenade de santé en Espagne, un joueur de l’OL s’est mis en évidence : Kénan Doganay. Le milieu de terrain polyvalent a porté le brassard de capitaine et s’est illustré avec un but à la 40e minute pour porter le score à 5-0 dès la mi-temps.

Les trois joueurs de l'OL ont joué

Le score fleuve à la pause a permis au sélectionneur de faire tourner. Ainsi, Adil Hamdani a fait son entrée dès le retour des vestiaires avant qu’un troisième Lyonnais n’honore sa sélection pendant ce match. Kylian Negri est entré en toute fin de match, mais aura peut-être l’occasion de gratter un peu de temps de jeu mardi pour le dernier match contre l’Angleterre. Il sera ensuite l’heure de se tourner vers le retour à l’OL avec les U17 et la réception de Cavigal Nice, dimanche prochain à 11h.