OL : Sage explique la transformation de Cherki

Buteur contre l’OM et l’Olympiakos, Rayan Cherki a signé son retour à l’OL avec la manière. Pierre Sage a tenté d’expliquer cette belle réussite.

C’est un peu le paradoxe concernant Rayan Cherki, mais peut-être bien aussi la marque des grands joueurs. Ils sont capables d’être moyens pendant la majeure partie d’une rencontre et de sortir leur équipe d’un mauvais pas grâce à une action individuelle. C’est à peu près ce qu’il s’est passé jeudi soir lors d’OL - Olympiakos (2-0). S’il s’est montré remuant, Cherki a pourtant été loin d’avoir tout réussi, ralentissant parfois le jeu. Toutefois, sur une frappe lourde en angle fermé, le numéro 18 lyonnais a délivré tout un stade et une formation rhodanienne qui avait du mal à être efficace.

À la fin, c’est bien ce but que tout le monde retient après cette première sortie européenne. Une réalisation qui est intervenue quatre jours après celle contre l’OM. "La saison dernière, je pense qu’il s’est créé beaucoup d’occasions de tir, mais il n’a pas su les convertir. Aujourd’hui, il est plus agressif dans la surface, on le voit à la force qu’il a mise dans sa frappe et ça montre toute sa détermination, a noté Pierre Sage vendredi. C’est bien pour lui, ça le libère, on l’a vu dans sa célébration, même si certains l’accusent d’en avoir trop fait. Pour moi, ce sont des bons signes, c’est important."

"Il a tendance à se mettre en action en recevant le ballon, pas jeudi"

Après un été agité entre un non-départ, une utilisation limitée aux Jeux olympiques, une mise au loft puis une prolongation de contrat, Rayan Cherki n’a pas manqué de soigner son retour dans le groupe de l’OL. D’ailleurs, Pierre Sage a rapidement choisi de le mettre dans les meilleures dispositions avec un rôle de meneur dans le 4-2-3-1 choisi contre l’Olympiakos. Un choix payant dont l’entraîneur s’est expliqué. "C’est un poste dans lequel il s’exprime. Il a beaucoup de libertés, des relations à proximité. Il a des joueurs qui le couvrent derrière. Ce que j’ai aimé, ce sont ses projections sans le ballon dans la petite profondeur. Ce qui est intéressant, c’est que ses deux buts sont des situations de réceptions du ballon dans la surface et non de la pénétration dans la surface avec le ballon comme il avait l’habitude de le faire. Habituellement, il a tendance à se mettre en action après avoir reçu le ballon. Jeudi, il a fait l’inverse."

Il y a quelques mois, l’entrée de Rayan Cherki à Toulouse avait été salvatrice dans le succès de l’OL. Dimanche, il pourrait bien débuter, même s’il sera "capable de jouer un match complet d’ici à une dizaine de jours."