Au lendemain du tirage au sort des poules, l’OL féminin connait son calendrier en Ligue des champions. Les Fenottes débuteront le mercredi 8 octobre (18h45) à domicile contre Galatasaray.

Après un départ parfait en championnat, l’OL va attaquer les choses encore un peu plus sérieuses dans les jours à venir. Les Fenottes vont se rendre à Bourg-en-Bresse samedi prochain pour affronter Montpellier, mais, trois jours plus tard, ce sera la grande rentrée en Ligue des champions. Depuis vendredi, les Lyonnaises connaissent leurs adversaires avec l’AS Roma, Wolfsburg et Galatasaray, mais elles ne connaissaient pas encore leur calendrier. C’est chose faite au lendemain du tirage au sort de la phase de poule.

La campagne européenne des coéquipières de Wendie Renard débutera le mardi 8 octobre au Parc OL contre le club turc. La rencontre aura lieu à 18h45. Suivront un déplacement en Allemagne pour affronter Wolfsburg le jeudi 17 octobre à 21h puis un deuxième de suite en Italie pour AS Roma - OL. Ce dernier match de la phase aller se disputera le mercredi 13 novembre à 21h avant de recroiser le fer avec les Romaines une semaine plus tard à Décines, le 20 novembre, toujours à 21h.

Le calendrier de l’OL féminin :

Réception de Galatasaray le mardi 8 octobre (18h45)

Déplacement à Wolfsburg le jeudi 17 octobre (21h)

Déplacement à l’AS Roma le mercredi 13 novembre (21h)

Réception de l’AS Roma le mercredi 20 novembre (21h)

Déplacement à Galatasaray le mercredi 11 décembre (18h45)

Réception de Wolfsburg le mardi 17 décembre (21h)