Ce vendredi, l’OL lance son championnat 2024-2025 à Fleury. Suivront deux matchs à domicile contre Strasbourg, au GOLTC et Montpellier, à Bourg-en-Bresse. La première rencontre délocalisée des Fenottes.

Malgré la volonté de Michele Kang de jouer le moins possible sur le terrain d’honneur Gérard Houllier, l’OL féminin a dû se résoudre à délocaliser son premier match à domicile de la saison au GOLTC et non au Parc OL, vendredi 27 septembre. En raison du match de Ligue Europa contre l’Olympiakos la veille, les Fenottes n’ont pu prendre possession du Grand Stade. Il faudra patienter un peu avant de voir les joueuses de Joe Montemurro évoluer dans l’enceinte de près de 60 000 places. Après la réception de Strasbourg au centre d’entraînement, les Lyonnaises enchaîneront un deuxième match à domicile la semaine suivante. Enfin, pas vraiment à domicile.

Un soutien populaire quand même au rendez-vous ?

En effet, comme annoncé par le club et Vincent Ponsot ces dernières semaines, l’OL va délocaliser trois de ses matchs. Le premier se jouera à Bourg-en-Bresse contre Montpellier le samedi 5 octobre à 19h. Si le directeur général attendait la validation des instances fédérales il y a quelques semaines, ces dernières ont donné leur accord pour voir l’OL féminin évoluer au stade Marcel Verchère. Le rendez-vous est donc donné dans l’Ain au début du mois d’octobre et le club s’attend malgré tout à un vrai soutien populaire. "On est contente, car on veut faire venir plus de monde dans le stade pour voir nos matchs, a confié mercredi Christiane Endler. On va jouer autour de Lyon, où il y a aussi des fans, ça va être différent, mais positif pour nous, je pense". Le rendez-vous est fixé.