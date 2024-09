Prêté à Molenbeek, Laaziri souhaite "s’imposer un jour à l’OL"

Prêté cette saison à Molenbeek, Achraf Laaziri compte sur son expérience en Belgique pour faire ses preuves. Le latéral marocain ne désespère pas de faire son trou à l’OL.

La multipropriété n’a pas que des bons côtés, mais pour certains, cela représente des avantages. Avec Eagle Group, les jeunes de l’OL peuvent profiter de la connexion avec Molenbeek ou Botafogo pour acquérir de l’expérience loin de la France. Pour le moment, cela se limite avant tout au club belge, qui est redescendu en deuxième division cette saison. Toutefois, cela permet d’offrir un tremplin entre le championnat de National 3 trop petit pour certains et la Ligue 1, marche peut-être trop haute.

Cet été, Achraf Laaziri a fait le choix du RWDM après un premier prêt à Dunkerque la saison dernière. "Quand on m'a proposé le projet, j'ai tout de suite compris qu'il serait très intéressant. Le club veut se battre pour la montée, il y a une véritable culture de la gagne, ce qui me correspond tout à fait. J'avais discuté du club avec Florent Sanchez et après cette discussion, j'étais convaincu."

"Jouer en Europe a toujours été un objectif"

Dans la banlieue de Bruxelles, le latéral gauche n’est pas dépaysé puisqu’il a retrouvé Islam Halifa, lui aussi venu pour gagner du temps de jeu dans le monde professionnel. Ensemble, ils se sont parfaitement intégrés dans le collectif de Molenbeek et les prestations du Marocain lui ont déjà valu quelques louanges. Le bilan sera logiquement fait à l’issue de l’exercice, mais voir un jeune de l’OL Académie réussir est déjà une petite victoire en soi.

À Molenbeek, Laaziri a la possibilité de se montrer et de confirmer les espoirs placés par l’OL ces dernières saisons. "Lyon s'est déplacé au Maroc pour suivre quelques-uns de mes matchs. Ils ont alors discuté transfert avec mon club et je suis parti à Lyon pour un stage de trois semaines. Finalement, je suis resté trois mois avec la réserve et comme Lyon était satisfait de moi, ils m'ont proposé un contrat. Ça a toujours été un objectif pour moi de jouer en Europe, dans un grand club. Après le RWDM, j'espère que je pourrai un jour m'imposer à Lyon."

Avec Nicolas Tagliafico en fin de contrat en juin prochain, une place risque de se libérer à gauche de la défense.