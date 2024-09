OL - OM : De Zerbi veut du "caractère" à Décines

Deuxième du championnat derrière le PSG, l’OM s’avance comme favori face à l’OL, dimanche soir (20h45). Roberto De Zerbi assure malgré tout que son équipe doit montrer un visage plus conquérant à l’extérieur.

L’un est 13e du championnat, l’autre deuxième derrière le PSG. À la lecture du classement, le duel entre l’OL et l’OM semble déséquilibré sur le papier. Quand la formation lyonnaise interroge sur son niveau réel, celle du sud de la France est déjà bien rodée. Trois victoires et un match nul ont lancé l’aventure de Roberto De Zerbi sur la Canebière. La patte de l’entraîneur italien se fait déjà sentir et le succès 2-0 contre Nice samedi dernier au Vélodrome a permis à l’OM de frapper fort.

Néanmoins, la venue à Décines va servir de révélateur à cette formation marseillaise, malgré l’écart au classement. "L'OL est une équipe forte, par son nom, mais aussi avec des joueurs importants comme Lacazette. C'est un concurrent direct de l'OM, c'est une équipe à respecter, a confié le coach ce vendredi. C'est l'une des affiches du championnat. Si on veut être acteur de ce championnat, il faut faire ce genre de matchs digne de la Ligue des champions."

"L'OL a deux attaquants très forts"

La Ligue des champions ainsi que n’importe quelle autre coupe d’Europe, l’OM les regarde à la maison cette saison. La faute à une seconde partie de saison dernière en dedans. Néanmoins, l’apport de De Zerbi se fait déjà sentir, notamment dans la mentalité et l’ancien coach de Brighton espère bien voir ses joueurs mettre la même intensité au Parc OL qu’à la maison. "Il faut avoir du caractère et du sérieux à l'extérieur, c'est là où on peut démontrer les choses. Il faudra être à la hauteur." Une chose est sûre, Roberto De Zerbi ne dérogera pas à ses principes en venant à Décines. L’OM a l’occasion de frapper un gros coup et ne compte pas jouer contre-nature. "Il faudra faire plus attention avec leurs deux attaquants qui sont très forts, mais on ne va pas changer notre ADN." Pierre Sage et ses joueurs sont prévenus.