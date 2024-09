Jeudi, Pierre Sage et Fabien Gengenbacher ont échangé pendant un long moment sur le management. L’entraîneur de l’OL et le manager général du LOU vont multiplier ces expériences afin de progresser mutuellement.

Il n’y a pas qu’avec l’OL féminin que le LOU est actuellement en pleines discussions. La relation n’a pas toujours été au beau fixe entre les deux clubs lyonnais, notamment en raison de bisbilles entre Jean-Michel Aulas et Olivier Ginon, mais désormais des échanges existent entre les deux entités. Avec la section féminine pour étudier la possibilité d’un partage du stade Gerland à compter de la saison prochaine et à présent avec le groupe professionnel masculin. Anthony Lopes et Baptiste Couilloud sont notamment proches, mais c’est bien entre les deux managers qu’une rencontre s’est tenue jeudi, comme l’a confié Pierre Sage ce vendredi en conférence de presse. "C’était un moment sympa, j’ai rencontré quelqu’un (Fabien Gengenbacher) qui me ressemble par son parcours, sa posture. Ce premier rendez-vous va en amener d’autres puisqu’on s’est promis de continuer l’analyse de pratique en l’ouvrant à nos staffs."

D'autres rencontres à venir avec les staffs

Ayant pour philosophie de s’appuyer au maximum sur son staff pour diriger les séances d’entraînement, Pierre Sage a pu retrouver des similitudes avec celles du LOU et du rugby où chaque secteur est dédié à un entraîneur spécial. Alors qu’on pourrait penser les deux disciplines très éloignées, l’entraîneur de l’OL estime que les problématiques avec le manager du LOU ne sont pas si opposées. "On a parlé de beaucoup de choses, la gestion humaine joueurs et humaine staff, notamment la capacité à mobiliser l’ensemble des énergies en direction de l’organisation des séances et de la stimulation des joueurs." L’expérience ne devrait pas se limiter à un seul rendez-vous, comme l’a déclaré Sage. "C’est une information exclusive, car je ne l’ai pas encore dit à mon staff (sourire)."