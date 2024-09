Fleury - OL : Gilles titulaire, 1res officielles pour Chawinga et Svava

Pour cette première sortie de la saison, Joe Montemurro s’appuie sur son 3-4-3 utilisé durant la préparation. Vanessa Gilles est lancée dans le onze de l’OL malgré aucune minute jouée depuis les Jeux olympiques.

Ca y est, les choses sérieuses reprennent pour l'OL féminin. Après deux mois de préparation et quatre mois après leur titre de championnes, les Fenottes font leur retour à la compétition avec cette première journée de Première Ligue. Les joueuses de Joe Montemurro se déplacent à Fleury (21h) et remettent leur couronne en jeu en Île-de-France. Pour ce premier rendez-vous sur le banc lyonnais, l'entraîneur australien n'a pas forcément fait de surprise en s'appuyant une fois de plus sur un 3-4-3. Ce fut le système utilisé durant toute la préparation et il a donné satisfaction pour le moment. Fleury servira malgré tout de révélateur pour Tabitha Chawinga et ses coéquipières. La transfuge du PSG est titulaire en attaque aux côtés de Kadidiatou Diani et Melchie Dumornay.

La Malawite n'est pas la seule recrue estivale alignée d'entrée puisque Sofie Svava va également connaitre sa première officielle avec l'OL. La Danoise prend place dans la défense à trois avec Ellie Carpenter et la surprise du chef Vanessa Gilles. Non pas que la Canadienne n'est pas une titulaire en puissance mais l'ancienne d'Angel City n'a plus joué depuis les Jeux olympiques et pourrait manquer de rythme. Ce ne semble pas être l'avis de Montemurro qui a choisi de la lancer dans le onze.

Le onze de l’OL : Endler - Carpenter, Gilles, Svava - Damaris, Marozsan, Horan, Van de Donk - Diani, Dumornay, Chawinga