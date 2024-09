Dumornay et Horan portent l’OL à Fleury (2-6)

Melchie Dumornay félicitée par ses coéquipières lors d’OL – PSG (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Pour la première sortie de la saison en D1 féminine, l’OL a encore empilé les buts contre Fleury. Derrière des doublés de Melchie Dumornay et Lindsey Horan, les Fenottes signent un premier succès.

Entrée en matière réussie pour l’OL féminin dans cette saison 2024-2025 de Première Ligue. En ce vendredi soir, les Fenottes avaient les honneurs de lancer ce nouvel exercice du côté de Fleury. En championnes de France en titre, elles ont fait honneur à leur statut avec une première victoire et un nouveau festival offensif (2-6). Pourtant, tout a mal commencé pour les joueuses de Joe Montemurro. Si l’entraîneur australien rêvait d’une première tranquille, il a vite déchanté. Après seulement une minute de jeu, Fleury a pris l’avantage grâce à Kamcyzk. Comme mise en route, on a connu mieux dans les rangs lyonnais.

De nouveau alignées avec une défense à trois, les Rhodaniennes ont vite été ramenées dans le bain du championnat avec ce but concédé très rapidement. Capitaine, Christiane Endler n’a même pas eu le temps de toucher le ballon qu’elle est allée directement le chercher dans son but. Cette piqure de rappel a eu le mérite de pousser l’OL à se réveiller et à passer la vitesse supérieure. Dominatrices, les Fenottes ont beaucoup tenté dans cette rencontre (15 tirs) mais ont surtout fait preuve d’efficacité.

Des entames de mi-temps à revoir

Sur les dix tirs cadrés du match, six ont fait mouche grâce notamment à Melchie Dumornay. Déjà à son avantage à la fin de la saison dernière, l’Haïtienne a montré vendredi soir qu’elle serait certainement l’une des attractions de cet exercice côté lyonnais. Elle a permis à l’OL de recoller à égalité à la 22e minute avant de s’offrir un doublé juste avant la mi-temps. Entretemps, Lindsey Horan y était allée de son penalty pour permettre à son équipe de mener 3-1 à la pause.

Mais comme en première période, les Fenottes ont été cueillies à froid dès le retour des vestiaires, toujours avec Kamcyzk dans le rôle du bourreau (46e). Ces entames seront à surveiller dans une semaine contre Strasbourg mais derrière, l’OL a encore déroulé. Horan s’est aussi illustrée avec un doublé (57e) avant que Vanesse Gilles (75e) et Diani (80e) ne corsent un peu plus l’addition.