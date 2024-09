Wendie Renard et Vanessa Gilles lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ce vendredi, l’OL féminin reprend la compétition avec un déplacement à Fleury. Malgré l’absence de temps de jeu de certaines cadres durant la préparation, Joe Montemurro ne tire pas la sonnette d’alarme.

Trois matchs amicaux, trois victoires et une orgie de buts. À l’heure d’attaquer un nouveau chapitre avec Joe Montemurro, l’OL féminin s’est plutôt rassuré durant sa préparation estivale. Elle fut longue pour certaines puisque commencée début juillet, mais l’attente va prendre fin ce vendredi avec la première journée de la D1 féminine. Sacrées championnes il y a quatre mois, les Fenottes vont remettre leur couronne en jeu du côté de Fleury. Pour ce déplacement, l’entraîneur australien ne devrait plus avoir besoin de piocher au sein de l’Académie comme il a pu le faire durant l’été. Avec les Jeux olympiques 2024, la préparation lyonnaise a été tronquée et malgré le retour des internationales pour le stage à Tignes, certaines ont fini la préparation sans la moindre minute de jeu.

On pense à Ada Hegerberg, Vanessa Gilles ou encore Wendie Renard, revenue touchée des JO 2024. Alors que le groupe de l’OL semble léger sur le papier, ces absences n’ont pas forcément rassuré. Toutefois, le coach ne se montre pas alarmiste, au contraire. "C’est une situation normale d’avoir des joueuses qui reviennent à différents moments à cause des différentes compétitions qui se jouent durant l’été. On a beaucoup de chance, car on a un excellent groupe, un très bon staff, donc on peut faire en sorte de faire les choses comme il faut. On peut intégrer les unes et les autres au bon moment, qu’elles soient bien physiquement et mentalement, donc c’est une situation assez normale."

"Pas la volonté d'avoir mon équipe à 100% en septembre"

Avec la longue blessure de Selma Bacha, l’absence de rythme de Renard et Gilles et l’arrivée tardive de Sofia Huerta, le secteur défensif de l’OL est loin d’afficher une forme optimale au moment de reprendre le chemin de la compétition. Néanmoins, Montemurro assure que "dans ma carrière, je n’ai jamais voulu que mon équipe soit à 100% en août et septembre" et que les physiques des unes et des autres iront crescendo, en même temps que l’intensité des matchs augmentera. En championnat, cela devrait passer. Pour ce qui est de la Ligue des champions, le rendez-vous n’est programmé que dans plusieurs semaines. Suffisant pour voir Hegerberg ou Renard retrouver leur niveau après "avoir pris notre temps, fait les choses correctement".