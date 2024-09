L'OL a traversé la préparation sans souci majeur, si ce n'est les absences de Wendie Renard, Vanessa Gilles, Amel Majri et Ada Hegerberg.

Un 8-0 qui aurait pu se transformer sans trop en faire en 11 ou 12-0. Samedi soir, l'OL féminin a terminé sa préparation par un succès écrasant contre le KFF Vllaznia, le champion d'Albanie. Après les victoires contre le Madrid CFF (2-0) et la Juventus Turin (4-2), on peut dire que les Fenottes semblent prêtes pour les premières journées de D1 qui commenceront dès vendredi 20 septembre par un déplacement à Fleury.

Néanmoins, si le jeu voulu par Joe Montemmuro prend petit à petit forme, avec un 3-4-3 résolument tourné vers l'offensive, il subsiste encore quelques interrogations sur des cas individuels. Au-delà de Selma Bacha, sur le flanc pour plusieurs semaines, on pense notamment à Wendie Renard, Vanessa Gilles, Amel Majri et Ada Hegerberg, qui n'ont pas joué la moindre partie amicale. Si la première a admis devoir soigner quelques bobos, on n'en sait pas beaucoup plus à son sujet, et encore moins sur ses coéquipières. Pas de date de retour donc, même si la volonté du staff est certainement de ne les lancer qu'une fois qu'elles seront à 100%.

Des satisfactions lors de ces trois rencontres

La nouvelle formule du championnat permet cela, car finir en tête n'est plus une obligation. Elles ont donc le temps de revenir, en prenant le soin d'être totalement rétablies de tous leurs pépins. Des questions aussi entourent Alice Sombath, qui n'a pas pris part aux deux derniers amicaux. Mais les joueuses présentes font largement le travail, à l'image d'Ellie Carpenter, de Sara Dabrïtz ou encore de Melchie Dumornay et Vicki Becho, sans oublier Kadidiatou Diani et Tabitha Chawinga, qui montent en puissance. Parmi les autres satisfactions, nous pouvons aussi citer Kysha Sylla (20 ans), qui a débuté les trois affiches.