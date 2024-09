À un peu plus d’une semaine de la reprise du championnat, une partie de la programmation de la D1 féminine a été dévoilée. L’OL commencera finalement à Fleury le vendredi 20 septembre à 21h.

Il faut espérer que les supporters souhaitant faire le déplacement jusqu’à Fleury avaient pris leurs précautions. Initialement prévue le samedi 21 septembre en Île-de-France, la rencontre de la 1re journée de D1 féminine de l'OL a finalement été avancée au vendredi 20 septembre à 21h. Les joueuses de Joe Montemurro auront donc les honneurs de lancer cet exercice 2024-2025 avec ce déplacement un vendredi soir au lieu du samedi. Fixées pour cette première journée, les Fenottes le sont également pour les trois suivantes avec la réception de Strasbourg, également programmée un vendredi soir à Décines.

La réception de Montpellier à Bourg-en-Bresse

Comme écrit un peu plus tôt dans la journée, cette programmation de Canal Plus a une incidence sur le lieu du match puisque l’OL recevra Strasbourg au GOLTC et non plus au Parc OL. Dans la foulée de ce premier match à domicile, les Lyonnaises recevront une deuxième fois de suite. Enfin, le mot recevoir n’est peut-être pas le plus approprié pour cet OL - Montpellier prévu le samedi 5 octobre à 21h. En effet, Vincent Ponsot avait laissé sous-entendre que ce match se tiendrait du côté de Bourg-en-Bresse, ce qui est validé par le site de la FFF avec une localisation au stade Marcel Verchère. Enfin, les coéquipières de Wendie Renard iront à Dijon le samedi 12 octobre à 17h.