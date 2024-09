Revenue à Décines le 17 août, Wendie Renard n’a pas encore participé aux entraînements de l’OL. La capitaine soigne encore sa blessure contractée avec les Bleues lors des Jeux olympiques.

Comme de nombreuses cadres de l’équipe, Wendie Renard n’a pas participé au premier match amical de l’OL féminin samedi dernier contre le Madrid CFF (victoire 2-0). Joe Montemurro avait prévenu dès le stage à Tignes que toutes les joueuses n’auraient pas forcément du temps de jeu, suivant les dates de reprise, mais aussi les conditions physiques. En ce sens, Lindsey Horan, Ada Hegerberg, Amel Majri ou encore Sofie Svava ont été préservées pour ce premier rendez-vous. Le seront-elles samedi à Bourgoin contre la Juventus Turin ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais une chose est sûre, Wendie Renard ne sera pas de la partie. En tout cas, pas sur le terrain.

En marge de sa prolongation de contrat jusqu’en 2027, la capitaine lyonnaise a fait le point sur son état physique et mental. Revenue dès le 17 août à Décines, douze jours après la désillusion olympique avec les Bleues, la Fenotte n’a toujours pas retouché le ballon. "Je n’ai pas encore pu m’entraîner parce que je traîne ma blessure des Jeux olympiques, a-t-elle avoué ce lundi en conférence de presse. Avec le docteur et le corps médical, on préfère perdre du temps aujourd’hui en début de saison que pendant la saison. Je n’ai pas pu m’entraîner encore."

"L'élimination aux Jeux reste encore un sujet sensible"

Si elle a bien fait le voyage jusqu’à Tignes pour la semaine de stage, Wendie Renard s’est avant tout contentée d’un travail en salle pour soigner cette béquille reçue contre le Canada en poules des JO 2024. Toutefois, elle a "hâte de retrouver les terrains" et pas seulement pour se dégourdir les jambes. En reprenant la compétition, l’internationale française aimerait aussi pouvoir mettre de côté la déception liée aux Jeux olympiques et cette élimination en quarts contre le Brésil. "Ça a été difficile, je ne suis pas quelqu’un qui se cache pour dire les choses. Le plus important est de se relever. Je me suis toujours relevée, peu importe les défis personnels ou professionnels. Je ne cache pas que ça a été difficile et ça l’est encore. C’est un sujet sensible, mais c’est la vie. Je suis en club et j’ai hâte de pouvoir passer à autre chose."

Il faudra encore patienter un peu, mais l’OL aura besoin d’une grande Wendie Renard pour assouvir sa soif de trois titres.