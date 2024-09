Mouctar Diakhaby était de passage pour OL - Strasbourg

Gravement blessé à la jambe en mars dernier, Mouctar Diakhaby était de passage à Lyon ces derniers jours. Avant d’en savoir plus sur sa rééducation ce lundi, le défenseur était présent au Parc OL vendredi pour le match contre Strasbourg.

Les images de sa blessure ont fait le tour du monde et avaient été assez choquantes. Le 2 mars dernier, Mouctar Diakhaby subissait une terrible blessure lors du match entre Valence et le Real Madrid (2-2). L’ancien défenseur de l’OL avait été victime d’une "luxation du genou droit" comme communiqué par son club. Il avait été opéré dans la foulée à Lyon par le spécialiste Bertrand Sonnery-Cottet. Six mois plus tard, Diakhaby n’a toujours pas retouché un ballon, mais marche. C’est déjà une petite victoire en soi. De passage à Lyon ces derniers jours, l’international guinéen devait rencontrer son docteur ce lundi. Une réunion afin d’avoir le feu vert ou non pour reprendre tranquillement la course avant d’espérer retrouver les terrains.

L'espoir d'un retour avant la fin de l'année 2024

Ayant fait ses débuts en pros avec l’OL, Mouctar Diakhaby a gardé des attaches au sein du club lyonnais. Il a pu voir vendredi qu’il n’avait pas été oublié. Présent au Parc OL pour assister à la victoire contre Strasbourg (4-3), le défenseur a reçu plusieurs marques de soutien et d’affection. Que certains joueurs comme Corentin Tolisso ou Clinton Mata ou membres du staff dans les entrailles du stade de Décines. Il a notamment longuement conversé avec Moussa Niakhaté. L'occasion de faire le point sur sa rééducation et son espoir de pouvoir rejouer au football avant la fin de l’année civile. C’est tout ce qu’on peut souhaiter à celui qui a porté les couleurs de l’OL à 55 reprises et qui n'a que 27 ans.