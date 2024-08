Après deux revers consécutifs, les Lyonnais, à l'image de Corentin Tolisso, étaient forcément soulagés de l'emporter vendredi face à Strasbourg (4-3).

Ils ne s'en cachent pas. Dominés par Rennes (3-0) puis par Monaco (0-2) pour entamer la Ligue 1 version 2024-2025, les Lyonnais ont eu peur. Peur de revivre le début de saison cauchemardesque de la 2023-2024 lorsqu'ils avaient dû attendre novembre et la 14e journée pour remporter une rencontre. Ç'a été beaucoup moins long, mais pas moins difficile, pour cette nouvelle saison. Vendredi, l'OL a renversé Strasbourg pour gagner finalement 4-3 dans une affiche au scénario fou qui ne nous est pas inconnu.

Alors à la sortie de ce duel vivant et assez flatteur pour le championnat, Corentin Tolisso et ses coéquipiers pouvaient souffler. "On est soulagés, forcément. A 3-1, c'était difficile dans les têtes, les démons de l'an dernier commençaient à réapparaître, lorsqu'on avait pris très peu de points (un seul après trois journées, NDLR). Nous avons réussi à retourner la situation, donc nous sommes très contents", a d'abord commenté le premier buteur du soir pour la formation rhodanienne.

"On aimerait avoir plus de régularité, de tranquillité..."

Mais lui comme ses partenaires aimeraient bien se passer de ces montagnes russes émotionnelles. "Les dernières parties que l'on a gagnées, c'était à chaque fois de manière spectaculaire, pourtant, on aimerait avoir plus de régularité, de tranquillité. L'axe de progression est vraiment là. Nous ne pourrons pas nous en sortir en mettant quatre buts à chaque fois, il faut donc être plus réguliers et efficaces dans les deux surfaces afin de l'emporter 1-0 ou 2-1. Mais forcément, revenir de 1-3 à 4-3, on ne peut que se féliciter pour notre caractère et d'avoir eu le soutien du public, c'est ce qui a compté. Il restait du temps, donc à 3-1, je ne dis pas qu'on visait la victoire, mais au moins le nul, a-t-il confié. On se dit que si on marque le 3-2, avec les supporters, on peut le faire."

Le milieu de terrain a souligné le temps fort après l'heure de jeu que l'OL a su convertir en marquant par trois fois, mais il a aussi regretté les fautes largement évitables qui ont conduit Lucas Perri à s'incliner à trois reprises contre Strasbourg. "Chaque erreur commise, on l'a payée cache. Nous avons eu beaucoup d'occasions sans parvenir à les concrétiser, décortiquait-il ensuite. On a vu des choses positives dans les ressorties de balle, dans le pressing, offensivement... On va analyser cette partie après quelques jours de repos pour progresser."

"Le plus dur est encore à faire"

Maintenant, l'Olympique lyonnais ne peut pas en rester là. Il doit gommer toutes ses maladresses défensives et arrêter d'être trop aisément perméable dans l'entrejeu. Le bilan est encore loin d'être dans le vert. "C'est déjà mieux que la saison dernière, mais le plus dur est encore à faire : il faut enclencher une série. C'était important de l'emporter, car être à 0 ou 1 point avant la trêve, ça aurait fait mal. Ce résultat va faire du bien dans les têtes et nous permettre de travailler sereinement, a affirmé le champion du monde 2018. On a encore deux gros rendez-vous après la coupure internationale (Lens et Marseille), et il faudra s'imposer. Puis la coupe d'Europe aussi arrive..." Une compétition pour laquelle Tolisso et les Rhodaniens ont intérêt à être prêts suffisamment tôt.