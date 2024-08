Matic et Adryelson lors d’OL – Strasbourg (Photo by Thibaud MORITZ / AFP)

Visiblement incapable de gagner une rencontre "normale", l'OL a dû attendre un match au scénario fou pour remporter ses premiers points en Ligue 1. Le début de quelque chose de plus durable ?

Puisque d'une semaine à l'autre, le visage de l'OL peut changer du tout au tout, on se gardera bien de tirer des conclusions de cette confrontation face à Strasbourg (4-3). Néanmoins, avec la trêve internationale, cela nous laisse le temps de parler en long et en large de ce nouveau succès renversant des hommes de Pierre Sage. On pensait qu'ils avaient perdu la recette, mais contre de jeunes Alsaciens parfois trop joueurs (on ne leur reprochera pas), les coéquipiers d'Alexandre Lacazette ont appliqué la même méthode que depuis le début de l'année 2024.

Une entame catastrophique (0-1 après 3 minutes), une égalisation méritée avant la pause, après 25-30 minutes à pousser, puis, à nouveau extinction des feux, cadeaux aux Strasbourgeois, pour se retrouver à courir derrière le score (1-3 58e). C'est souvent à ce moment-là que la magie faisait son effet lors des six derniers mois, et ce fut encore le cas vendredi. Deux buts en deux minutes, un troisième moins de dix minutes plus tard, et voilà comment un Olympique lyonnais au bord du gouffre est revenu à la vie (4-3, 72e). Du déjà-vu vous dites ?

Les mêmes défauts, mais aussi les mêmes forces

Vous avez raison, et visiblement, ce n'a pas déplu à l'entraîneur. "On a retrouvé notre équipe, notre effectif. C'est ce que j'ai écrit sur le tableau à la fin, "Nous". Ce qui s'est passé nous représente assez bien, à la fois dans la manière de presser et de construire notre jeu, a insisté Pierre Sage. Même dans les erreurs qu'on a faites, des éléments que l'on doit faire évoluer. Ce qui est intéressant, c'est que même menés, on parvient à revenir. Cela donne de la force et je pense que ça peut rentrer dans la tête des adversaires."

Les joueurs, eux, souhaiteraient un peu plus de sérénité, bien que ce scénario leur apporte une joie indescriptible. "On est soulagés, forcément. A 3-1, on commençait à voir apparaître les démons de l'an dernier. Nous avons réussi à retourner la situation, donc nous sommes très contents. On aimerait plus de régularité, de tranquillité, l'axe de progression est vraiment là, a décortiqué Corentin Tolisso, buteur et plutôt bon lors de cette 3e journée. Nous ne pourrons pas nous en sortir en mettant quatre buts à chaque fois, il faut donc être plus réguliers et efficaces dans les deux surfaces. Le caractère et le soutien du public ont compté."

Un OL de caractère

Le gros point positif vient du fait que les Rhodaniens ont su relever la tête après la performance indigente de Monaco (0-2). Ils ne sont pas guéris, loin de là, au vu des lacunes encore affichées, mais il y a du mieux, indéniablement. "Il y a un contraste énorme avec la partie précédente, à la fois dans le pressing, dans les intentions de jeu, dans l'approche et la préparation de la rencontre. Même si ce n'est pas un match référence, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut travailler, de manière à aborder la suite avec plus de garanties, s'est satisfait le coach jurassien. Rien que sur le pressing, on a vu une vraie mise en pratique, tandis qu'avant, on était plutôt dans la théorie. J'espère que ça s'inscrira dans le long terme."

Ce succès doit servir de déclic mental, auquel on ajoute la fin de la période du mercato qui a forcément impacté le groupe. Libéré du poids de cette première victoire, l'OL a maintenant tout, ou presque, pour se lancer vers l'objectif fixé, à savoir garder sa place en coupe d'Europe pour 2025-2026. Mais le chemin sera encore long, et avec cette formation, tout peut aller très vite, dans un sens comme dans l'autre.

La saison véritablement lancée ?

C'est d'ailleurs ce que rappelait en substance Tolisso vendredi soir. "Avec ce qu'on a accompli l'an passé, nous savons qu'on en est capables, mais les adversaires aussi. C'est déjà mieux que la saison dernière, mais le plus dur est encore à faire, il faut enclencher une série, a affirmé le milieu de terrain. C'était important de l'emporter, car être à 0 ou 1 point avant la trêve, ça aurait fait mal. Ce résultat va faire du bien dans les têtes et nous permettre de travailler sereinement après quelques jours de repos."

Les 15 jours à venir vont servir à peaufiner la stratégie pour le déplacement à Lens et la réception de Marseille, les deux prochains concurrents de l'Olympique lyonnais. Deux chocs déterminants et qui pourraient permettre aux partenaires de Maxence Caqueret de se replacer en cas de résultats intéressants. "On a des détails à régler, mais on avait surtout rendez-vous avec nous-mêmes, avec l'approche de notre saison et ce que doit être notre groupe, a confié Pierre Sage. C'est pour ça qu'il était important qu'on se retrouve, car on s'était perdus." Espérons maintenant pour lui et pour l'OL que la boussole indique la bonne direction.