OL - Lucas Perri : "La concurrence est salutaire et saine"

Propulsé numéro 1 cette saison, Lucas Perri n’a pas été verni avec deux défaites en deux matchs. Néanmoins, le gardien de l’OL estime que cette titularisation est le fruit d’un travail de six mois.

En annonçant la venue de Lucas Perri en conférence de presse, les questions sur Anthony Lopes allaient forcément fuser. De manière surprenante et très certainement pour son plus grand plaisir, le gardien brésilien n’a pas été harcelé de questions sur son concurrent pour le poste de titulaire. Il y a bien eu une question sur l’ambiance au sein du groupe des gardiens avec l’arrivée supplémentaire de Rémy Descamps mais pas un focus à proprement parler sur sa concurrence avec le Portugais. Néanmoins, Perri a tenu à faire le point sur cette relation que l’on estime pesante dans le vestiaire. "C’est une relation professionnelle au sein de notre groupe. La concurrence est naturelle, elle est normale, ça met de la compétition entre nous. C’est salutaire d’avoir cette concurrence, mais ce n’est pas malsain."

"L'idée était que je m'adapte pour être ensuite titulaire"

Pas de guerre d’égos, donc même si on n’est pas forcément obligé de croire sur parole le gardien brésilien. Quoi qu’il en soit, la situation pourrait bien se retrouver définitivement réglée dans 48h avec la fin du mercato et peut-être un départ d’Anthony Lopes. Rien n’est encore acté, mais une chose est sûre, Lucas Perri sera une fois de plus dans le but de l’OL vendredi (20h45) contre Strasbourg.

Après six mois d’adaptation, une "expérience très positive, je suis arrivé en janvier, j’ai pu tranquillement m’adapter", le Brésilien a été propulsé sur le devant de la scène avec la décision de Pierre Sage de le propulser comme numéro 1. Une nouvelle pas si surprenante. "L’idée était vraiment que j’ai cette adaptation pour qu’ensuite, je puisse avoir cette position de titulaire. Je me sens bien et je donne tout pour garder cette place. Je pense que le fait d’être devenu numéro 1 est une récompense du travail. Je travaille énormément, on travaille beaucoup. Je crois en la force du travail et le fait d’être numéro 1 est le fruit de ce travail."

Malgré cinq buts encaissés, Lucas Perri a aussi montré de vraies qualités de muraille. Heureusement, alors que l’OL a concédé 43 tirs depuis le début de la saison.