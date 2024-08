OL - Mercato : Nuamah aurait des touches en Premier League

Alors que la direction lyonnaise avait prévenu que "tout le monde était à vendre", Ernest Nuamah intéresserait Everton et Notthingham Forest. L'OL réclame 30 millions d'euros.

Après que l'OL ait levé l'option d'achat de 28,5 millions d'euros cet été pour l'acquérir définitivement, Ernest Nuamah est plus que jamais sur le départ. D'après L'Équipe, deux clubs de Premier League se seraient positionnés sur l’ailier ghanéen. Ces formations anglaises ne sont autres qu'Everton et Nottingham Forest. Ces derniers ont seulement pris des renseignements sur les conditions de sortie du gaucher. Des clubs qui ont déjà eu et ont affaire avec les Lyonnais ces derniers temps. Quand l’un va être racheté par le propriétaire de l’OL (Everton), l’autre a déjà vendu deux de ses joueurs à la formation rhodanienne pour plus de 60 millions d’euros (Nottingham Forest) . Maintenant, ce serait plutôt le chemin inverse que prendrait Nuamah.

Vendre dans l’urgence

L’OL, quant à lui, ne serait pas opposé à un départ. Le club est dans une impasse financière qu’il doit essayer d’améliorer avant la clôture du marché des transferts. En ce sens, Ernest Nuamah reste une valeur marchande conséquente à la vente pour satisfaire la DNCG. À défaut de vendre ses lofteurs indésirables, la formation lyonnaise se met à vendre des joueurs sur qui ils comptaient cette saison. Avec des performances insuffisantes depuis son arrivée dans le Rhône, la faisabilité de ce transfert n’est pas à écarter. En plus de la Premier League, l’Arabie saoudite se serait aussi jointe à la course. Une possibilité écartée par le Ghanéen qui préfère rester en Europe.