L'OL va rencontrer un Strasbourg à cent à l'heure

La joie des joueurs de Strasbourg (Photo by Abdesslam MIRDASS / AFP)

Le match entre l’OL et Strasbourg ce vendredi (20h45) va être le champ d’une intense bataille tactique entre Pierre Sage et Liam Rosenior, l'entraîneur alsacien.

À l'occasion du match d’ouverture de la troisième journée de Ligue 1, l’OL recevra Strasbourg ce vendredi à 20h45. Le match se jouera évidemment sur le terrain, mais également sur les bancs. Cette rencontre verra deux jeunes entraîneurs prometteurs s’affronter sur la plan tactique. Pierre Sage et Liam Rosenior, l'entraîneur alsacien, sont en train de vivre leur première expérience dans un club de première division. Le coach anglais, qui a vécu une carrière de joueur professionnel entre 2002 et 2018, est notamment passé par Brighton. Il s’est récemment reconverti dans le coaching en prenant les rênes de Derby County et Hull City avant de rejoindre l’Alsace cet été. Un jeune technicien (40 ans) avec des idées de jeu innovantes. L’ère Patrick Vieira est depuis déjà oubliée.

Un effectif très jeune

Liam Rosenior se déplacera à Lyon avec les mêmes idées qui l’ont fait gagner contre Rennes (3-1) le week-end dernier. Son équipe a pourtant buté sur Montpellier (1-1) lors de la reprise du championnat. Un résultat prometteur contre les Bretons qu’il a obtenu grâce à sa base à trois défenseurs. Ces derniers sont accompagnés de deux pistons, avec des profils plutôt offensifs. Pour ce qui est du milieu de terrain et de l’attaque, ce n’est que des choix d’hommes et de profil par rapport à l’adversaire.

Avec un été agité dans le sens des arrivées, le natif de Wandsworth (Angleterre) a du matériel à disposition. Un dernier onze de départ plutôt jeune et insouciant, à l’image de son coach, avec une moyenne d’âge de 21,9 ans. Seul le gardien alsacien Johnsson dépasse l’âge de 22 ans (il a 34 ans). Un manque d'expérience qui peut jouer des tours aux Strasbourgeois face à une équipe lyonnaise qui n'en manque guère. Pourtant, l'une des équipes reste invaincue quand l'autre a essuyé deux défaites.