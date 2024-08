OL - Strasbourg : environ 45 000 supporters attendus vendredi

Supporters OL (Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

Vendredi soir, l'OL recevra Strasbourg à 20h45. Une affluence moindre par rapport à Monaco est attendue. Ils devraient être environ 45 000 à garnir le stade.

Seront-ils les heureux premiers supporters à assister à un succès lyonnais cette saison ? Après les deux revers à Rennes (3-0) puis contre Monaco (0-2), c'est un OL dans le doute qui accueillera Strasbourg pour la troisième journée de Ligue 1. Rendez-vous vendredi à 20h45 pour l'ouverture de ce nouveau week-end du championnat de France, avec deux objectifs pour Pierre Sage et sa bande : ouvrir le compteur de but et remporter les trois premiers points de 2024-2025.

Une belle ambiance attendue néanmoins

Pour les aider dans leur mission, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette pourront s'appuyer sur le soutien des fans, qui, comme l'a montré l'entraînement ouvert au public de lundi, n'ont pas encore entamé la grève des encouragements. Ils seront toutefois moins nombreux que lors du choc contre l'ASM samedi dernier. Une affluence de 54 382 avait été recensée. Ils devraient, selon les premières estimations, être autour de 45 000 le 30 août prochain dans l'enceinte de Décines.

Puisqu'il ne s'agit que d'une première estimation, ce nombre pourrait être revu à la hausse dans les derniers jours avant la rencontre. Nous n'atteindrons néanmoins pas le record battu le 24 août dernier, à la fois car nous serons vendredi et que le prestige de l'adversaire n'est pas tout à fait le même. Pour les Lyonnais, cela reste en revanche une affiche cruciale, puisqu'un troisième mauvais résultat consécutif assombrirait encore un peu plus le ciel aujourd'hui gris au-dessus de l'OL.