OL - Mercato : le dossier Sadiki remis en cause ?

Après Tanner Tessmann, l’OL aimerait encore enrôler un autre milieu d'ici au 30 août. Noah Sadiki est la piste prioritaire, mais un intermédiaire se serait incrusté dans les négociations avec l’Union Saint-Gilloise.

Plus que 48h avant que sonne la fin du mercato. Pierre Sage l’attend forcément avec impatience, tout comme certains de ses joueurs, mais avant de tirer le rideau, l’OL aimerait bien faire quelques emplettes de dernières minutes. Mardi, le club lyonnais a annoncé l’arrivée de Tanner Tessmann jusqu’en 2029, mais l’Américain ne devrait pas être la dernière recrue au milieu de terrain. Ce n’est en tout cas pas le souhait de la direction sportive qui continue à prospecter, avec notamment un nom qui ressort : Noah Sadiki. Le jeune joueur (19 ans) de l’Union Saint-Gilloise serait déjà tombé d’accord contractuellement avec l’OL pour rejoindre le club dans les prochaines heures.

Une nouvelle offre ce mercredi ?

Il ne manquait donc plus qu’à David Friio et son équipe à se mettre d’accord avec le club belge pour finaliser la venue du Congolais. Une offre de six millions d’euros avait été envoyée lundi à l’USG et cela avait fini de convaincre les dirigeants belges. Seulement, d’après Foot Mercato et le journaliste belge Sacha Tavolieri, l’Union Saint-Gilloise aurait décidé de mettre un intermédiaire dans le dossier, remettant les discussions presqu’à zéro. De quoi faire capoter le dossier ? Ce ne serait pas forcément le cas puisque l’OL devrait soumettre une nouvelle offre ce mercredi.