OL - Strasbourg : face à "l'urgence", quel système, quels joueurs ?

L'OL doit lancer véritablement sa saison en obtenant un bon résultat à domicile contre Strasbourg vendredi. Mais avec quels hommes et dans quel système, alors que de nombreux doutes subsistent aujourd'hui.

Même en changeant les joueurs et son animation, Pierre Sage n'a pas trouvé la clé. Samedi à domicile contre Monaco (0-2), les Lyonnais sont passés totalement à côté de leur rendez-vous, alors qu'on attendait une réponse tout autre après la déculottée subie à Rennes (3-0). Face aux incertitudes liées au mercato, mais aussi aux véritables forces de ce groupe, une question se pose désormais : comment inverser la machine, avec quels hommes ? Dans quel schéma ?

Car l'OL n'a pas vraiment le temps de cogiter. La troisième journée de Ligue 1 débute dès vendredi, avec la réception de Strasbourg à 20h45. Nous n'en sommes pas encore au même stade que l'année dernière, lorsqu'il avait fallu attendre novembre pour vivre le premier succès rhodanien, mais avant que ce qu'il reste de confiance ne soit perdu, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette seraient bien inspirés de prendre un ou des points, si possible trois, face aux Alsaciens.

Se lâcher offensivement

C'est pour cela que notre consultant Enzo Reale adopte un discours volontaire, souhaitant que les partenaires de Clinton Mata prennent leur destin en main. "A la maison, il va falloir jouer offensif en allant les presser à la gorge. L’OL doit faire une bonne entame de match pour que les joueurs prennent confiance, a insisté le milieu de terrain du Goal FC (National 2) dans Tant qu'il y aura des Gones. Le jeu doit être plus fou et plus insouciant que celui des dernières parties pour remporter la victoire."

Une philosophie qui peut se comprendre. On a de toute manière vu si peu de choses offensivement en deux rencontres qu'exhorter les Lyonnais à se lâcher ne peut qu'être un bon conseil. Nicolas Puydebois rappelait néanmoins qu'il "y a urgence. Il faut gagner si on ne veut pas revivre les mélodrames de la saison passée. Strasbourg est sur une bonne dynamique avec un nul et une victoire, avec un nouveau coach qui met ses principes en place, a-t-il énuméré. C’est donc une confrontation primordiale pour relancer la dynamique et repartir de l’avant. Sinon, on s’enfonce de nouveau dans la crise, cette fois-ci plus tôt que l’année dernière car on a les mauvais souvenirs du précédent exercice."

Strasbourg et son animation particulière

Tactiquement, comment aborder ce duel contre une formation strasbourgeoise à l'animation particulière avec trois défenseurs, deux sentinelles, un ou deux milieux offensifs, deux pistons très haut sur le terrain et un ou deux attaquants ? L'OL aura forcément des espaces à exploiter, surtout sur les côtés, mais encore faudra-t-il bien les utiliser. En outre, la bataille de l'entrejeu s'annonce capitale, et on sait que ce n'est pas la force des Rhodaniens. Sachant que dans ce secteur, l'arrivée de Tanner Tessmann devrait rebattre les cartes.

Alors que Pierre Sage a innové avec un 4-2-3-1 face à Monaco, doit-on s'attendre à du plus classique vendredi, ou bien choisira-t-il de tenter autre chose, avoir pourquoi pas le duo Alexandre Lacazette - Georges Mikautadze en pointe ? "Ça ne sera pas compatible s’il applique son 4-3-3, donc je ne le préconise pas. Tout dépend de son milieu de terrain. Il pourrait faire un 4-2-3-1 qui ressemble à un 4-3-3, avec deux 6 et un numéro 10. Sinon, il pourrait opter pour une pointe basse, avec une sentinelle et deux 8 relayeurs qui se projettent vers l’avant, a détaillé l'ancien portier lyonnais trois fois champion de France (2003-2005). Il faut qu’il s’appuie sur ce qu’il veut faire réellement. Il doit mettre les joueurs qui ont envie d’appliquer son schéma de jeu et sa philosophie."