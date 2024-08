Tanner Tessmann sous le maillot de Venise (Photo by Andrea Iommarini / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Arrivé à Lyon ces dernières heures, Tanner Tessmann a passé sa visite médicale ce lundi matin. Le milieu américain doit s’engager avec l’OL pour une durée de cinq saisons.

Samedi, après la défaite 2-0 contre Monaco, Pierre Sage l’a encore répété. Avec la nouvelle contre-performance de ses joueurs et d’un milieu de nouveau défaillant, l’entraîneur de l’OL aimerait bien compter sur des renforts d’ici à la fin du mercato vendredi. En attendant de savoir si tous ses désirs seront comblés, Sage va pouvoir compter sur une nouvelle recrue dans les prochaines heures. Comme attendu, Tanner Tessmann est arrivé à Lyon et a passé sa visite médicale ce lundi matin du côté du centre Paul Santy, comme le veut la coutume lyonnaise. Après avoir satisfait à ces tests, le milieu américain doit signer son contrat qui fera de lui un joueur lyonnais pour les cinq prochaines saisons.

Un renfort supplémentaire en plus de l'Américain ?

Évoluant à Venise depuis trois saisons, Tanner Tessmann va venir renforcer un secteur qui attise les critiques depuis plusieurs mois déjà. International américain et ayant disputé les Jeux olympiques ces dernières semaines, l’ancien kicker de football américain doit rejoindre l’OL contre un chèque de six millions d’euros ainsi qu’un pourcentage sur une potentielle plus-value à venir. Néanmoins, Tessmann pourrait ne pas être l’ultime renfort dans l’entrejeu lyonnais puisque Noah Sadiki (Union Saint-Gilloise) serait toujours dans le viseur de la cellule de recrutement et de la direction sportive.