Mercato : l’OL aurait transmis une offre pour Noah Sadiki

Après Tanner Tessmann, l'OL aurait jeté son dévolu sur Noah Sadiki, afin de renforcer son milieu de terrain. Le club lyonnais aurait déjà fait une offre.

Une fin de mercato très mouvementée pour l’OL dans le sens des départs comme des arrivées. Dans le but de renforcer son entre-jeu, les dirigeants lyonnais se sont tournés vers la Jupiler Pro League, comme souvent ces derniers temps. Après Gift Orban et Malick Fofana l'hiver dernier, un autre joueur du championnat belge pourrait débarquer entre Rhône et Saône. Ainsi, d'après L'Équipe, le milieu de terrain de 19 ans Noah Sadiki serait sérieusement pisté par David Friio. Un secteur de jeu qui est en manque cruel de quantité et de qualité.

Un prêt plutôt qu’un transfert

Pas de temps à perdre pour l’OL qui aurait déjà transmis une offre pour le jeune milieu de terrain de l’Union Saint-Gilloise. On parlerait d’un prêt avec option d’achat qui viendrait compléter le deal. Noah Sadiki serait emballé à l’idée de rejoindre le club lyonnais, lui qui est sous contrat jusqu’en 2027. Le joueur d’1m83 évolue au poste de numéro 6 ou en 8. La saison passée, il a disputé 53 matchs sous les couleurs du club belge à seulement 19 ans.