Rennes - OL : retour de Malick Fofana

C'est avec un groupe pratiquement au complet que l'OL ira à Rennes ce dimanche (20h45). Malick Fofana est de retour après avoir manqué les deux derniers matchs amicaux.

Aucune surprise dans le groupe de Pierre Sage. Les 21 joueurs lyonnais qui voyagent à Rennes pour le match de ce dimanche (20h45) étaient plus ou moins attendus. Parmi les faits notables, il y a le retour de Malick Fofana. L'ailier était absent lors des deux dernières sorties amicales de l'OL face à l'Union Berlin (0-4) et à Arsenal (2-0). Ernest Nuamah, qui a vécu une préparation tronquée, est lui aussi de la partie.

Mamadou Sarr laissé à Lyon

On recense quelques absents déjà connus : Dejan Lovren, Sinaly Diomandé, Paul Akouokou, Florent Sanchez, Amin Sarr, tous les cinq dans le "loft". Rayan Cherki et Alexandre Lacazette ont eu le droit à quelques jours de vacances avant de reprendre lundi suite à un été rythmé par les JO. Enfin, Nicolas Tagliafico est suspendu et donc indisponible pour cette première journée de Ligue 1. Soulignons aussi que les jeunes Mamadou Sarr et Enzo Molebé ont logiquement laissé leur place après avoir vécu la préparation avec "les grands".

Le groupe de l'OL pour aller à Rennes : Bengui, Lopes, Perri - Abner, Adryelson, Caleta-Car, Kumbedi, Mata, Niakhaté - Caqueret, Diawara, Maitland-Niles, Mangala, Matic, Tolisso - Baldé, Benrahma, Mikautadze, Nuamah, Orban, Fofana