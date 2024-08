OL : Arnaud Kalimuendo absent du côté de Rennes

Arnaud Kalimuendo, avec Rennes (Photo by Damien Meyer / AFP)

C'est avec un groupe de 22 joueurs que Rennes recevra l'OL ce dimanche (20h45). Les Rennais devront faire sans leur attaquant, Arnaud Kalimuendo.

Rennes a grandement renouvelé son effectif à l'intersaison. On retrouvera donc beaucoup de nouvelles têtes de notre Ligue 1 ce dimanche au Roazhon Park (20h45) pour le premier choc de l'exercice 2024-2025 entre le Stade Rennais et l'Olympique lyonnais. Une première affiche qui se déroulera sans Arnaud Kalimuendo, absent du groupe retenu par Julien Stéphan.

Comme ses coéquipiers rhodaniens chez les Espoirs lors des JO, Alexandre Lacazette et Rayan Cherki, l'attaquant breton manquera cette reprise, ce dernier étant légèrement touché au genou. En revanche, l'autre médaillé olympique, Adrien Truffert fait bien partie des 22 joueurs appelés pour cette rencontre. Notons aussi la présence de Steve Mandanda, Christopher Wooh, Alidu Seidu, Warmed Omari, Ludovic Blas, Benjamin Bourigeaud, Baptiste Santamaria ou encore Azor Matusiwa.

Attention à Albert Grønbæk

Voilà pour la défense et le milieu de terrain. En attaque en revanche, ça se bouscule moins au portillon. En l'absence de Kalimuendo, seuls trois éléments véritablement offensifs ont été convoqués, Amine Gouiri, Alan Do Marcolino et la recrue, Henrik Meister. Parmi les nouveaux membres de l'effectif, il faudra aussi surveiller pour les Lyonnais Leo Østigård, Albert Grønbæk, Glen Kamara, voire Hans Hateboer, tous venus renforcer la formation d'Ille-et-Vilaine.