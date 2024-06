OL - Mercato : 5 idées de milieux créatifs à recruter

Parmi les points faibles de l'OL la saison passée, le manque de créativité au milieu de terrain a largement été souligné. Voici cinq noms de potentielles recrues qui pourraient combler ce déficit dans l'entrejeu.

À l'OL cet été, les chantiers seront nombreux pour bâtir un effectif capable de lutter à la fois en Ligue 1 et en Ligue Europa. Recruter notamment en défense centrale semble nécessaire, tout comme l'apport d'un milieu de terrain plus créatif. Aujourd'hui, le club rhodanien n'a que peu, voire aucun joueur dans ce registre dans son effectif, si ce n'est peut-être Rayan Cherki, mais qui se montre plutôt irrégulier et qui pourrait de toute façon quitter Lyon d'ici peu.

Lors de ce mercato, David Friio (directeur sportif) et Matthieu Louis-Jean (chef de la cellule de recrutement) ont donc presque l'obligation d'ajouter ce profil à la disposition de Pierre Sage. Un garçon capable de couvrir du terrain aux côtés de Nemanja Matić par exemple, mais aussi de servir ses attaquants dans de bonnes conditions ou de faire lui-même la différence par le dribble ou la frappe.

En nous basant sur ces caractéristiques, mais aussi en prenant en compte la situation financière du dernier 6e de Ligue 1, nous avons dressé une liste de cinq noms potentiels d'une valeur estimée entre 7 et 15 millions d'euros. Ils ont globalement pour eux, outre cette touche d'inventivité, de pouvoir évoluer dans différentes positions dans l'entrejeu.

Hugo Vetlesen (FC Bruges)

Hugo Vetlesen, joueur du FC Bruges (Photo by BRUNO FAHY / Belga / AFP)

Commençons par la Belgique, devenue un territoire particulièrement surveillé par l'OL. Le premier élément proposé n'est autre qu'Hugo Vetlesen, 24 ans et footballeur au FC Bruges. Né en Belgique, il a la particularité d'avoir la nationalité norvégienne par son père, mais d'avoir également une mère française. Arrivé en juillet 2023 dans la capitale de la Flandre-Occidentale, il s'est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable chez le futur champion de Jupiler Pro League.

Vetlesen aura disputé pour sa première saison sous ses nouvelles couleurs 56 rencontres toutes compétitions confondues, pour 7 buts et 7 passes décisives. Jouant principalement comme relayeur, il a participé à l'excellent parcours des Belges en Ligue Europa Conférence (demi-finalistes), perdant face à la Fiorentina sur le score cumulé de 4-3.

Excellent dribbleur, doté d'une très bonne vision du jeu et d'une superbe technique, l'international avec la Norvège (5 capes) a surtout cette capacité à porter la balle jusqu'à la zone de vérité. Il aime se projeter dans la surface ou aux abords, et par la frappe (une autre de ses forces) ou la passe, se montrer décisif. Sous contrat jusqu'en 2027, il est valorisé par Transfmarket à 7 millions d'euros.

Hyun-seok Hong (La Gantoise)

Hong Hyun-Seok, joueur de La Gantoise (Photo by KURT DESPLENTER / Belga / AFP)

Au vu des derniers échanges entre La Gantoise et l'Olympique lyonnais, nous ne pouvions pas ne pas soumettre le nom d'un joueur de cette formation. Il s'agit ici de Hyun-seok Hong, footballeur de 25 ans pouvant s'inscrire dans un rôle de numéro 8, mais étant davantage habitué à celui de 10 avec les Buffalos. Lors de l'exercice 2023-2024, il avait pris part à 43 affiches avec son club, inscrivant 7 réalisations et délivrant 8 offrandes.

Extrêmement précis dans son jeu de passe, il dispose de facultés très intéressantes pour trouver ses partenaires en position de marque. Autre atout, il ne rechigne pas à la tâche en défense, comme en témoigne son nombre de ballons récupérés (plus de 7 par partie). Un garçon très impactant dans le dernier tiers du terrain.

Autre point pouvant séduire les possibles écuries intriguées par son profil, le gaucher est lié à la Gantoise jusqu'en 2025 seulement. A un an de la fin de son bail, il est donc susceptible de s'en aller vers d'autres horizons, lui qui a connu la Ligue Europa Conférence l'an dernier. Transfermarkt l'estime à 9 M€.

Albert Grønbæk (Bodo/Glimt)

Albert Gronbaek, joueur de Bodo/Glimt (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

Partons maintenant en Norvège pour évoquer le cas d'Albert Grønbæk. Milieu relayeur, celui-ci porte la tunique de Bodo/Glimt depuis août 2022. Il vient de boucler une seconde saison complète avec son équipe, marquant pour la deuxième fois de rang 14 buts et donnant trois passes décisives, après les 9 de 2022-2023. Précisons d'ailleurs que ces statistiques ont été réalisées sur une petite moitié du championnat norvégien (12 matchs), qui se joue d'avril à décembre, la Ligue Europa Conférence (8) et les qualifications à la C4 (6).

Redoutable face à la cage, il est aussi en mesure d'apporter du danger par ses percussions ballon au pied. Technicien hors pair, il a lui aussi une vision du jeu au-dessus de la moyenne. A l'image d'un Cherki, il aime beaucoup utiliser la déviation pour trouver ses coéquipiers dans la surface, sachant que sa qualité de tir fait de lui un poison lorsqu'on le laisse armer trop proche de la surface.

Pas encore international avec le Danemark, Grønbæk (23 ans) a prolongé au début de l'année 2024 avec Bodo/Glimt, étirant ainsi son contrat jusqu'en 2028. Cela participe logiquement à augmenter sa cote, qui s'établit pour Transfermarkt à 12 M€.

Daniel Bragança (Sporting Portugal)

Daniel Braganca, joueur du Sporting Portugal (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Prochaine destination, le Portugal, où Daniel Bragança a passé toute sa carrière, lui, le footballeur de la génération 1999 (25 ans). Dans cette liste, il est sûrement le plus défensif de tous, puisqu'il lui arrive en certaines occasions de jouer numéro 6, même s'il est positionné généralement un cran plus haut avec le Sporting Portugal.

Champion lors de cet exercice 2023-2024 avec la formation lisboète, il a pris une part active à ce sacre en disputant 31 rencontres, il est vrai plus souvent dans la peau d'un remplaçant (10 titularisations). Au total, il a participé à 47 confrontations toutes compétitions confondues, pour 5 buts et 4 offrandes. S'il n'est pas un membre indiscutable du 11, son leadership est néanmoins reconnu, puisqu'il a porté à trois reprises le brassard de capitaine.

Plutôt bon dribbleur, il se démarque aussi par sa lecture du jeu, qui lui permet de réaliser de nombreuses interventions défensives. Offensivement, il sait délivrer de bonnes passes dans la zone de vérité, même si, contrairement aux autres éléments cités, il est moins amené à intervenir dans la surface adverse. Il a ce rôle de chef d'orchestre, orientant le jeu pour trouver la faille dans la défense face à lui. L'an dernier, Bragança a prolongé jusqu'en 2027 son bail avec le Sporting, étant désormais valorisé à 8M€ par Transfermarkt.

André Almeida (Valence)

Andre Almeida, joueur de Valence (Photo by JAIME REINA / AFP)

Enfin, allons en Espagne pour finir, avec André Almeida, joueur de Valence. A 24 ans, le Portugais a durant longtemps été l'une des plus belles promesses de son pays. Le train n'est pas encore définitivement passé, mais il n'a pas connu totalement l'ascension espérée, à la fois car son équipe n'a plus le lustre d'antan (16e et 8e lors des deux saisons qui viennent de s'écouler), et parce qu'il a été coupé dans son élan par une blessure entre octobre 2023 et février 2024.

De fait, il n'a joué que 18 matchs en Liga sur le précédent exercice, pour 12 titularisations (deux buts et une passe décisive), mais c'est aussi ce qui fait qu'il est aujourd'hui dans des standards de prix accessibles à l'OL. L'Observatoire du football l'estime à 15 millions d'euros, tout comme Transfermarkt. Il faut dire aussi que son contrat court jusqu'en 2028 avec le club espagnol.

Passeur particulièrement précis, il sait faire avancer son bloc par des transmissions judicieuses à ses partenaires. Toujours sur le plan offensif, il est en mesure de s'engager dans des courses avec le cuir lui collant le pied, notamment grâce à une conduite de balle irréprochable. Même s'il est amené à évoluer plutôt comme numéro 10, il n'hésite pas à soutenir ses camarades plus bas sur le terrain en revenant apporter un soutien défensif.